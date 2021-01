Vous ne pourrez pas quitter l’écran des yeux avec nos recommandations romantiques.

Je ne serai pas le porte-étendard de la séries et films romantiques, beaucoup moins de la littérature qui a occupé une grande niche sur les étagères des bibliothèques et des librairies, mais le variété de genres que le septième art nous offre et le petit écran nous fait avoir des séries dédiées pour les goûts de toute personne. Si vous vous démarquez parmi vos amis à cause de votre le romantisme, Je suis convaincu que nos propositions, disponible sur Netflix Espagne, ne vous décevra pas.

Riverdale

L’univers de monde de la bande dessinée couvre les super-héros, mais aussi certains personnages classiques de la littérature dessinée des États-Unis, de retour au milieu de vingtième siècle. Sabrina et Riverdale sont deux exemples de la façon dont vous pouvez mettre à jour les cadres qui ne serait pas crédible aujourd’hui et qui savent comment se connecter avec leur Publique objectif, dans ce cas le adolescents de la moitié du monde. Si tu veux intrigues, Les amours perdus, la rivalités entre les hommes et les femmes de l’institut, je pense que cette proposition vous convaincra.

Année: 2017 Saisons: 5 Chapitres: 79 Durée moyenne: 40 minutes

Dawson grandit

Nous pourrions comparer cette proposition avec la précédente, bien que peut-être le moment où les deux séries sont apparues nous donne un indice des changements que nous pouvons trouver. Alors que cette série, classique des années 90 et du début du 21e siècle, aborde la vie d’adolescent de quatre amis, les différences grandissent dans cette proposition, nous avons ici un ton plus dramatique et lent. Pour souligner l’apparence, dans l’un de ses premiers grands rôles de Katie Holmes et Michelle Williams.

Année: 1998 Saisons: 6 Episodes: 128 Durée moyenne: 40 minutes

Trois mètres au-dessus du ciel: la série

Personne. Je répète. Personne ne peut ignorer ce titre et son homonyme en format film faite par Casas Mario et cela correspond à une série de romans de Federico Moccia. Si tu veux amours d’été, des relations pour lesquelles personne ne donne un sou au début ou si vous aimez adrénaline qui parcourt les corps adolescents avec a révolutionné les hormones et une vie à venir, cette série télévisée est ce dont vous avez besoin en ce moment.

Année: 2020 Saisons: 1 Chapitres: 8 Durée moyenne: 40 minutes

Dash et Lily

Enfin, parce que même si vous êtes fanatique ou fan de séries romantiques, vous pouvez vous retrouver rempli de tant d’amour, je vous présente l’une des grandes surprises de l’année dernière sur Netflix, si vous le souhaitez série rapide et agile, où deux adolescents se rencontrer à travers un cahier de défi rouge, qui les mènera à arpentez les rues de New York à Noël, avec l’amour comme trésor à la fin de la carte.

Année: 2020Saisons: 1Chapitres: 8Durée moyenne: 25 minutes