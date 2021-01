Si vous recherchez des séries similaires à Open Wounds, voici quelques suggestions.

Écrit par Daniel Villagrasa sur HBO

Plaies ouvertes (objets tranchants) est une mini-série qui est arrivée à HBO il y a quelques années, mettant en vedette Amy Adams et qui racontait une intrigue similaire à un puzzle sur 8 épisodes, où les utilisateurs devaient rassembler les pièces sur deux meurtres que leur protagoniste, un journaliste, a dû enquêter.

HBO est généralement une plate-forme maîtresse lorsqu’il s’agit de raconter des histoires policières, des histoires d’enquête et, en général, tout complot lié à des meurtres ou à des mafias, comme nous vous l’avons déjà dit avec Les Sopranos. Si vous recherchez de bonnes alternatives HBO Espagne, ces 4 séries sont la meilleure alternative possible aux plaies ouvertes.

Vrai détective

Évidemment, si nous cherchons une série qui s’enquiert de l’enquête sur les crimes, Vrai détective c’est l’un de ses plus grands représentants. Cette série où chaque saison nous apporte différents personnages et intrigues est l’une des mieux notées et vues sur la plate-forme HBO. Dans la première saison, Matthew McConaughey et Woody Harrelson sont deux policiers opposés à la recherche d’un tueur en série en Louisiane. Dans la deuxième saison, un étrange meurtre réunit trois policiers (Colin Farrell, Rachel McAdams et Taylor Kitsch) et un criminel professionnel (Vince Vaughn). Et enfin, la saison trois, mettant en vedette Mahershala Ali, se concentre sur le meurtre horrible de deux enfants dans l’Arkansas et sur les 35 ans d’enquête sur l’affaire.

Année: 2014 Saisons: 3 épisodes: 24 Durée approximative: 50 minutes. Savoir plus: HBO vs Netflix, quel est le meilleur sur Android?

Gros petits mensonges

Gros petits mensonges est une autre série de HBO qui excelle lorsqu’il s’agit de raconter un complot autour d’un meurtre. Mettant en vedette trois actrices d’un niveau énorme, cette série est l’un des plus grands représentants du genre drame et meurtre. Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley jouent dans cette série HBO qui raconte l’histoire de trois mères du nord de la Californie dont la vie apparemment parfaite se termine par un meurtre.

Année: 2017 Saisons: 2. Épisodes: 14. Durée approximative: 50 minutes.

Le Jinx

Nous prenons un moment hors de la fiction pour vous présenter ce qui est peut-être le meilleur documentaire sur la vraie criminalité que l’on puisse voir aujourd’hui. Le Jinx c’est mi-documentaire, mi-récréation de la réalité à travers des performances, avec une dernière partie qui est une simple interview … qui a aidé à résoudre un crime. La Gaffe enquête sur certains crimes commis, soi-disant, par Robert Durst, une personne qui, bien qu’étant le plus grand suspect de tous, était toujours en fuite. Nous vous avions déjà prévenu, la dernière partie de ce documentaire est l’une des plus impressionnantes que vous puissiez voir.

Année: 2015 Saisons: 1.Épisodes: 6.Durée approximative: 45 minutes. Savoir plus: 4 séries HBO aussi bonnes que le fil

Mosaïque

L’étrange Steven Soderbergh nous apporte une série basée sur toutes sortes de mystères autour d’un écrivain. Mosaïque se concentre sur un écrivain et illustrateur de livres pour enfants à succès dont la vie idyllique est remplie de tromperie, de mensonges, de corruption et de mort. Vous pouvez trouver sur HBO Espagne cette alternative assez particulière à ce que propose Open Wounds. En fait, la main excentrique de Soderbergh rend cette série pas pour tout le monde, mais elle a certainement un certain attrait.

Année: 2018 Saisons: 1.Épisodes: 6.Durée approximative: 45 minutes.