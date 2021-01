Ces 4 séries sont l'alternative parfaite à Fargo sur Amazon Prime Video

Si vous avez aimé Fargo, consultez ces alternatives

Écrit par Daniel Villagrasa sur Amazon

Fargo est une adaptation sous la forme d’une mini-série anthologique de l’univers créée par le film du même nom. Cette série, disponible sur Amazon Prime Video en Espagne, se compose actuellement de 4 saisons, dont 3 présentes dans la version espagnole de Prime, qui racontent différentes histoires avec des personnages différents. Le thème tourne autour d’endroits similaires à des moments différents, bien que tous cherchent à résoudre les homicides qui portent une intrigue plus complexe qu’il n’y paraît.

Le chouchoutage de Fargo réside dans les petits détails, dans la minutie de sa mise en scène et dans le personnel et l’intime des interprétations d’acteurs qui se renouvellent chaque saison, avec de véritables visages de renom comme Ewan McGregor, Carrie Coon ou Mary. Elizabeth Winstead. Si vous cherchez quelque chose de similaire ou qui sert à égayer l’attente de l’arrivée de la nouvelle saison sur Amazon Prime Video, nous vous apportons 4 séries qui sont l’alternative parfaite à Fargo sur Amazon Prime Video.

ZeroZeroZero

ZeroZeroZero C’est une série récente, à partir de 2020 pour être exact, qui est passée un peu inaperçue dans l’immense catalogue d’Amazon, mais que ceux qui l’ont vue ont été captivés. C’est un produit pour adulte qui a, ouvertement et avec une superbe direction, le parcours d’une cargaison de cocaïne depuis le moment où un puissant cartel criminel italien décide de l’acheter jusqu’à ce que la drogue soit livrée et payée, après son emballage au Mexique et son transport à travers l’océan Atlantique.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 8 Durée approximative: 55 minutes Série Amazon Prime Video qui ressemble le plus à The Purgue

Des hommes fous

Si tu n’as pas vu Des hommes fous Je ne sais pas vraiment ce que tu fais de ta vie. Étonnamment, Mad Men n’est pas disponible sur HBO dans notre pays, donc si vous avez Prime Video, vous avez de la chance. L’influence de cette série dans le monde de la télévision est incalculable grâce à ses formidables performances, intrigue et mise en scène. Une série ronde dans tous les sens. “Situé à New York dans les années 1960, cette série dépeint une agence de publicité à une époque où faire des affaires sans pitié était attrayant.”

Année: 2007 Saisons: 7 Episodes: 92 Durée approximative: 50 minutes.

Les chasseurs

Peut-être que le battage médiatique avec Les chasseurs il a fini par manger ce qui était le produit final. S’il est vrai qu’avoir quelqu’un comme Al Pacino dans vos rangs vous donne un plus, The Hunters est une série lente mais intrigante, avec une très bonne direction et une intrigue curieuse. Jordan Peele agit en tant que producteur exécutif dans une série qui nous raconte l’histoire d’une équipe de chasseurs nazis cherchant juste à se venger à New York en 1977.

Année: 2020 Saisons: 1 Épisodes: 10 Durée approximative: 70 minutes 4 séries qui ressemblent à Tchernobyl et que vous pouvez trouver sur HBO

La terreur

Avec La terreur Je vais être honnête: je ne recommande que sa première saison. La première saison de The Terror est sombre, tirée par les cheveux, sombre et effrayante. La série raconte comment une expédition britannique s’est retrouvée bloquée dans son passage par le pôle Nord après des retards de navigation et l’arrivée de l’hiver. L’eau gelant autour d’eux, l’expédition est obligée de ralentir leurs navires et de chercher abri et nourriture à proximité. D’autre part, une étrange maladie tue l’équipage. Chaque fois que les tensions augmentent et que les dangers extérieurs se cachent. Comme si cela ne suffisait pas, il est basé sur des événements réels.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 45 minutes.