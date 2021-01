Vous disposez de quelques heures pour profiter des offres Google Play et télécharger gratuitement ces 41 applications.

Si vous cherchez applications payantes gratuites pour votre mobile, vous venez au bon endroit. Un jour de plus, nous sélectionnons le meilleures affaires dans les applications et les jeux de Google Play, grâce auxquels il est possible obtenir de vrais cadeaux merci aux développeurs.

Aujourd’hui nous revenons avec encore plus d’applications payantes Android gratuites, parmi lesquels des utilitaires tels que Accueil Workout Pro, Clean Equalizer et de nombreuses autres applications, ainsi que des jeux avec des milliers de téléchargements et d’innombrables évaluations positives telles que Monstres néo ou Terra Fighter 2 Pro, l’un des meilleurs jeux de combat.

Il est également possible de trouver d’autres pack d’icônes pour Android avec lequel vous pouvez personnaliser votre écran d’accueil mobile à votre guise.

Savoir plus: 22 applications Android trop belles pour être gratuites

Applications payantes Android gratuites

Text Reader PRO – Application de synthèse vocale hors ligne (tts) | Gratuit 0,59 eurosMusique des années 90 Radio Pro | Gratuit 0,59 eurosEntraînements à domicile Gym Pro | Gratuit 1,79 eurosDouble navigateur (payant) | Gratuit 5,99 eurosTableau de bord numérique GPS Pro | Gratuit 0,89 eurosEnregistreur audio REC PRO | Gratuit 5,99 eurosClean Equalizer & Bass Booster Pro | Gratuit 3,19 eurosTouch Lock: Verrouiller l’écran tactile | Gratuit 0,69 eurosCalculatrice binaire Pro | Gratuit 0,5 eurosHue Melodi – Les lumières Philips Hue dansent sur la musique | Gratuit 1,99 eurosContrôle rapide du volume dans la barre de notification | Gratuit 0,79 eurosPassword Manager: stocker et gérer les mots de passe. | Gratuit 4,09 eurosFresy – Pack d’icônes | Gratuit 0,89 eurosConvertisseur de température Pro | Gratuit 0,59 eurosDragon Drum Machine – Batteries synthétiques pour Android | Gratuit 2,19 eurosAide génétique | Gratuit 0,79 eurosHexanet Blanc – Pack d’icônes | Gratuit 0,99 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Superhero War Premium: Robot Fight – RPG d’action | Gratuit 0,59 eurosPierre des âmes | Gratuit 0,89 euros2048 – Jeu de Puzzle | Gratuit 3,39 eurosCooking Quest: Aventures dans un camion de nourriture | Gratuit 1,09 eurosTap Town – Événement Soul | Gratuit 1,89 eurosDefender Heroes Premium: Castle Defense – Epic TD | Gratuit 0,59 eurosÉlever le vaisseau spatial (Grow Spaceship) | Gratuit 0,89 eurosNeo Monsters | Gratuit 0,5 eurosSuperheroes Junior: Robo Fighting – Jeu hors ligne | Gratuit 0,59 eurosSudoku Deluxe VIP | Gratuit 1,89 eurosTerra Fighter 2 Pro | Gratuit 1,39 eurosZombie Avengers: (Dreamsky) Stickman War Z-zombie | Gratuit 0,59 eurosLast Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon | Gratuit 0,59 eurosSuperhero Fruit 2 Premium: Combat de robots | Gratuit 0,59 eurosHero’s 2nd Memory: RPG de tir hors ligne | Gratuit 0,99 eurosMerge Monster VIP – RPG de puzzle inactif hors ligne | Gratuit 0,99 eurosImpossible Heist 3D – Aventure à cache-cache | Gratuit 1,29 eurosDead Bunker 3: sur une surface | Gratuit 0,59 eurosDead Bunker 2 HD | Gratuit 0,59 eurosSuperhero Armor: City War – Combat de robots premium | Gratuit 0,59 eurosVivre ou mourir: Survival Pro | Gratuit 1,19 eurosShadow of Death: Dark Knight – Combat de Stickman | Gratuit 0,89 eurosStickman Ghost: Ninja Warrior Action Jeu hors ligne | Gratuit 0,59 euros[VIP] +9 Chevalier bénissant Dieu – Cash Knight | Gratuit 9,49 euros