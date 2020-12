Cherchez-vous des applications gratuites pour votre mobile? Tous ceux-ci étaient auparavant payés et maintenant ils peuvent être obtenus gratuitement.

Si vous cherchiez applications payantes gratuites pour votre mobile, vous venez au bon endroit. Un jour de plus, nous sélectionnons les meilleures offres en applications et jeux de Google Play, grâce auxquelles il est possible d’obtenir de vrais cadeaux grâce aux développeurs.

Dans cette sélection d’applications gratuites, il est possible de trouver des utilitaires tels que Rappel Pro, SnipBack, Alpha Backup Pro et de nombreuses autres applications ainsi que des jeux avec des milliers de téléchargements comme Shan Gui, Dead Bunker, Mystère de la fortune 3 et de plus.

Applications payantes Android gratuites

Rappel Pro | Gratuit 1,29 eurosVideo Live Wallpaper – Video Wallpaper Maker | Gratuit 0,79 eurosSnipBack – Enregistreur vocal Smart PRO HD | Gratuit 2,99 eurosAlpha Backup Pro | Gratuit 5,99 eurosBlackCam Pro | Gratuit 1,59 eurosGif moi! Camera Pro | Gratuit 1,69 eurosBarre de batterie: barres d’énergie sur la barre d’état | Gratuit 0,99 eurosVisionneuse PDF pro 2020 | Gratuit 0,59 eurosEsquissez-moi! Pro | Gratuit 1,59 eurosRedimensionnez-moi! Pro – Redimensionnement photo et image | Gratuit 1,59 eurosTypIt Pro – Filigrane, logo et texte sur les photos | Gratuit 1,19 eurosWidget de contacts – Widget de numérotation rapide – Numérotation rapide | Gratuit 0,79 eurosCréateur de raccourcis de site Web – Créateur de raccourcis URL | Gratuit 0,59 eurosBoundo: Boîte à outils système | Gratuit 0,99 eurosL’anglais pour tout le monde! Pro | Gratuit 0,59 eurosLanceur d’arc rapide (lanceur Smart One Swipe) | Gratuit 3,09 eurosPrécis: Pack d’icônes minimal | Gratuit 5 eurosClavier mathématique B | Gratuit 0,5 eurosRecticons – Pack d’icônes | Gratuit 1,99 eurosMIUI Icon Pack PRO | Gratuit 1,79 eurosPack d’icônes Bloom | Gratuit 1,79 eurosPack d’icônes BOLT | Gratuit 1,79 eurosCurseur de volume comme contrôle du volume Android P | Gratuit 0,59 eurosÉvénements d’astronomie avec Push | Gratuit 2,29 eurosPack d’icônes Pixel Pie DARK | Gratuit 1,99 eurosPassword Manager Pro | Gratuit 4,39 eurosPack d’icônes Timus Circle Dark | Gratuit 1,39 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Soul Warrior: Sword and Magic – Aventure RPG | Gratuit 1,99 eurosAceSpeeder3 | Gratuit 0,99 eurosDeadly Traps Premium – Aventure de l’enfer | Gratuit 1,29 eurosMonkey GO Happy | Gratuit 0,69 eurosPuzzle 3D Polysphere Flippy Geometry | Gratuit 0,89 eurosDefender Legend Premium: Hero Champions TD | Gratuit 1,69 eurosLive Superhero Aqua Hero Man 3D – Jeux de super-héros | Gratuit 1,29 eurosMonster Slayer Pro: Archers, Jeu, Tir | Gratuit 1,19 eurosSecret Tower VIP (RPG inactif à croissance super rapide) | Gratuit 1,09 euros[VIP]Coin Princess: Quête RPG rétro hors ligne | Gratuit 0,99 eurosÉvasion de zoo gonflable | Gratuit 0,89 eurosHighwind | Gratuit 1,09 eurosZombie Age 2 Premium: survivre dans la cité des morts | Gratuit 0,59 eurosManoir | Gratuit 3,69 eurosWinterlore I – Une aventure mystérieuse folklorique | Gratuit 0,79 eurosShan Gui | Gratuit 0,79 eurosDead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horreur | Gratuit 0,59 eurosRétro Pixel Classique | Gratuit 1,69 eurosLa maison: action-horreur | Gratuit 0,59 eurosHills Legend: Action-horreur | Gratuit 0,59 eurosFalcon Squad – Tireur galactique | Gratuit 0,5 eurosMystery of Fortune 3 | Gratuit 1,09 euros