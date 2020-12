Écrit par Carlos Rubio Mazas dans les écouteurs

Comme tout ce que fait Apple, Les nouveaux écouteurs AirPods Max n’ont laissé personne indifférent.

De nombreux utilisateurs sont tombés amoureux d’eux dès qu’ils les ont vus et nous n’allons pas le nier, le design de cet accessoire est fantastique. D’autres utilisateurs mettent le cri dans le ciel, Plus de 600 $ pour une paire d’écouteurs? Apple nous vole.

Les AirPods Max ont une niche de marché très spécifique et ce n’est évidemment pas la même que celle des AirPods Pro.Loin de justifier leur prix, d’autant plus que nous ne les avons pas testés dans Explica.co, il faut savoir que les AirPods Max ne sont pas les écouteurs les plus populaires. cher sur le marché et il y a d’autres produits qui doublent et triplent même le prix de l’appareil Apple comme Phone Arena nous informe. Presque rien.

Sennheiser HD800

Ils sont plus chers que les AirPods Max mais on pourrait dire que ils sont l’un des écouteurs les plus abordables de cette liste. Sennheiser est l’une des marques préférées des mélomanes et ce modèle est l’un des plus populaires de ces dernières années.

Son prix de 1500 $ ne convient pas à toutes les poches mais ceux qui l’ont disent que sa qualité est bien supérieure à celle d’écouteurs beaucoup plus chers. Il faudra les croire.

Shure KSE1500

Non, ce ne sont pas des écouteurs créés par les membres de Forocoches, mais l’une des marques préférées des professionnels du son et des musiciens comme Led Zeppelin, AC / DC ou Bruce Springsteen.

Bien sûr, son prix est au niveau de tous ces grands artistes et le chiffre moyen est de près de 3 000 dollars. Que pouvez-vous faire avec tout cet argent? Beaucoup de choses mais si vous voulez vous faire plaisir, c’est une option (coûteuse).

Sennheiser Orphée

Nous augmentons le prix de façon exponentielle et une fois que vous voyez les 59000 $ que ces écouteurs coûtent, les AirPods Max sembleront vraiment bon marché.

Les Orpheus sont des écouteurs vraiment exclusifs et l’un des meilleurs du marché. Bien sûr, avec cet argent, vous pourrez acquérir de nombreuses autres choses intéressantes, comme une voiture.

Diamants Onkyo H900M 20 carats

Mais attention, on peut augmenter le prix. Onkyo est l’une des plus grandes marques du marché et Ceci est démontré par ces H900M au prix de 80000 $.

La raison de ce prix est que comportent des diamants de 20 carats et des rubis. Ces matériaux sont-ils utiles dans un casque? Enfin, pas grand-chose, mais cela en fait quelque chose d’unique et irremplaçable.

Tournaire Focal Utopia

Il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui paient des écouteurs 120 000 $ ou ce qu’ils achètent un appartement pour cet argent. Si vous êtes l’un des premiers, Nous vous conseillons la Focal Utopia.

La raison de son prix? Tout d’abord, obtenir cet accessoire n’est pas facile et pas seulement à cause du prix, puisqu’ils sont fabriqués sur mesure et doivent être commandés à l’avance. D’autre part, ils sont faits d’or et de diamants. Quant à son son, on ne peut pas vous dire grand-chose puisque évidemment on ne va pas payer une telle fortune pour des écouteurs, mais bon, il y a du monde pour tout dans la vie.

En effet, les AirPods Max sont des appareils «chers» et ne conviennent pas à la poche de tout le monde, mais si on les compare avec d’autres appareils qui sont vendus sur le marché, ils peuvent être considérés comme très bon marché.