Profitez-en et emportez chez vous un nouvel ordinateur portable pour moins cher que prévu.

le Vendredi noir est arrivé à sa fin, mais vous n’avez pas manqué votre chance d’acquérir une technologie à prix réduit. Car le plus éloigné est le Cyber ​​lundi, qui est célébrée aujourd’hui avec multitude d’offres.

Dans cette sélection, vous trouverez 5 ordinateurs portables à prix réduit pour le Cyber ​​Monday. Du plus curieux de Lenovo à l’un des meilleurs Microsoft Surface, en passant par le Huawei MateBook.

Lenovo ThinkBook 13s: il s’agit d’un ordinateur portable fin et léger, avec un lecteur d’empreintes digitales cela vous permettra de le déverrouiller en toute sécurité. Son panneau de 13,3 pouces est livré avec Résolution Full HD et technologie HDR afin que vous puissiez profiter de la meilleure qualité d’image. Avec son 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un Intel Core i5. Savoir plus: Lenovo ThinkBook 13sHuawei MateBook: Vous avez la possibilité d’emporter l’ordinateur portable Huawei avec un 23% de réduction. Il a un écran tactile de 13 pouces, le processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il intègre également un lecteur d’empreintes digitales.Lenovo Yoga S730: à l’intérieur, nous trouvons un Intel Core i7, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Encore une fois, nous parlons d’un ordinateur portable fin et léger, son poids n’est que de 1,85 kilos. Votre panel, de 13,3 pouces, a Résolution Full HD. Vous pouvez le déverrouiller avec votre empreinte digitale. Savoir plus: Lenovo Yoga S730Microsoft Surface Pro 7: nous ne parlons pas d’un ordinateur portable typique, mais de une tablette à laquelle vous pouvez ajouter un clavier. De cette façon, vous aurez à la fois polyvalence et confort. L’appareil développé par Microsoft a un panneau de 12,3 pouces, un Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez le prendre avec 300 euros de réduction. Savoir plus: Microsoft Surface Pro 7Acer Aspire 7: L’appareil Acer possède le plus grand panneau de cette sélection. Atteindre le 15,6 pouces, avec Technologie LCD et résolution Full HD. À l’intérieur, un Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Savoir plus: Rabais Roborock: ce Cyber ​​Monday choisissez de faire nettoyer votre maison pour vous