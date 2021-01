Elite est la série adolescente préférée de Netflix, mais ces alternatives vous plairont à coup sûr.

Élite cela lui a valu d’être la série sur le thème des adolescents la plus connue et la plus regardée de Netflix. Cette production espagnole a réutilisé dans sa première saison plusieurs acteurs et actrices espagnols qui réussissaient dans une autre production nationale comme La Casa de Papel. La renommée des acteurs a servi à attirer un public qui est resté plus tard pour l’intrigue, les histoires et le «salseo» d’élite.

Désormais avec une quatrième saison en vue, Elite s’est imposé grâce à un succès mondial, notamment en Amérique latine et en Espagne. Si vous attendez de voir la nouvelle saison Elite ou que votre proposition ne vous a pas seulement attiré, mais que vous recherchez quelque chose de similaire, Ces 5 séries Netflix sont les meilleures alternatives à Elite.

Éducation sexuelle

Nous ne sommes pas ici pour faire des évaluations personnelles ou dire ce qui est meilleur ou pire, mais Éducation sexuelle C’est une belle série que vous devez voir oui ou oui. Son thème d’adolescent, la façon dont il traite le sexe et les différents problèmes communs de manière si naturelle et comique sont louables. L’amitié entre Otis et Eric ainsi que la relation avec Maeve sont également des piliers narratifs où beaucoup seront identifiés. Sérieusement, vous devez le voir.

Année: 2019 Saisons: 2 épisodes: 16 Durée approximative: 50 minutes 9 trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de Netflix

Toi

Toi est une autre série adolescente où l’obsession de l’amour conduit son protagoniste à tout faire. Ce drame policier a été renouvelé pour une troisième saison récemment, après avoir atterri sur Netflix avec ses deux premières saisons. Selon son synopsis, un jeune homme dangereusement charmant et extrêmement obsessionnel utilise des méthodes peu orthodoxes pour entrer dans la vie de personnes qui le fascinent.

Année: 2018 Saisons: 2 épisodes: 20 Durée approximative: 45 minutes.

Les filles de hockey (Les de l’hoquei)

Hockey, connue sous le nom de Les de l’hoquei dans sa version originale en catalan est une série créée par la télévision publique catalane (TV3) et dont la première saison se trouve sur Netflix. Cette série nous fait découvrir la vie d’une équipe de hockey féminin, un sport moins connu que d’habitude. “Les joueurs enthousiastes d’une équipe de roller hockey cherchent à gagner sur la patinoire tout en essayant de prendre du temps pour les études, la famille et l’amour.”

Année: 2019 Saisons: 1.Épisodes: 13.Durée approximative: 50 minutes.

Merlí

Si auparavant nous vous avons présenté une série catalane plus ou moins méconnue destinée aux adolescents, Merlí c’est probablement le produit catalan le plus connu dans ce domaine. Avant d’arriver sur Netflix, cela a fait fureur en Catalogne, où chaque épisode était discuté ad nauseam le lendemain en classe. Actuellement, vous pouvez trouver sur Netflix la troisième saison de cette série, où un professeur de philosophie anticonformiste a énervé parents et collègues, tombe amoureux de nombreuses autres personnes et inspire ses lycéens, y compris son fils gay.

Année: 2013.Saisons: 3 (uniquement la saison 3 sur Netflix) .Épisodes: 13.Durée approximative: 50 minutesTous les codes secrets Netflix et comment les utiliser pour trouver du contenu «presque» caché

Pour treize raisons

Pour treize raisons C’était sûrement l’une des premières séries pour adolescents de Netflix, avec une première saison qui a surpris tout le monde par le thème de la série, montrant l’autre côté du fossé adolescent et les conséquences de l’intimidation. Plus tard, Netflix a décidé d’étirer la gomme en raison du succès de sa première saison, avec trois autres, se terminant en 2020. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit, je ferais mieux de ne pas vous en dire plus.

Année: 2017 Saisons: 4.Épisodes: 49 Durée approximative: 50 minutes