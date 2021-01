Si vous êtes amateur de drames policiers, en plus des comédies, ces alternatives à Brooklyn 99 vont vous enchanter.

Brooklyn 99 est une série produite à l’origine par Renard depuis 2013 pendant 5 excellentes saisons et que pouvez-vous trouver dans le catalogue Netflix pour l’Espagne. Cette série nous montre une équipe de détectives du 99e poste de police du département de New York, dirigée par le capitaine Raymond Holt, qui est interprété par André Braugher et qu’ensemble, ils sont chargés de combattre les criminels les plus dangereux et les plus excentriques de la région. Cependant, la comédie vient de toute l’équipe car ils sont un gâchis administratif et leur efficacité en tant que détectives est toujours remise en question.

La série présente actuellement 7 saisons publiées et on s’attend à ce que en 2021 la 8e saison sortira. Il convient de noter qu’à partir de la 6e saison, la série a commencé à être produite par NBC. Le casting est composé des acteurs Andy Samberg, Mélissa fumero, Joe Lo Truglio, Stéphanie Beatriz, Joël McKinnon Miller et Bloqueur de Dirk, Équipages de Terry et Chelsea Peretti, donc si vous ne voulez pas attendre la nouvelle saison, voici ces 5 séries qui sont l’alternative parfaite à Brooklyn 99 sur Netflix.

La liste noire

C’est une série créée par Jon Bokenkamp diffusée depuis 2013 dans laquelle on voit Thomas Raymond Reddington (James Spader), le criminel le plus recherché au monde, aidant le FBI à attraper tous les criminels qui ont jamais collaboré ou travaillé avec lui. Les stars de la série James Spader et Megan Boone qui joue l’agent du FBI, Elisabeth roi.

Année: 2013 Saisons: 8 Épisodes: 154 Durée approximative: 45 minutes.

Patrie

C’est une série créée par Howard Gordon et Alex Gansa, basé sur le livre Prisonniers de guerre de Gideon raff. En cela, nous avons Carrie Mathison, interprétée par Claire Danes, en tant qu’agent de la CIA qui soupçonne que le sergent de la marine. Nicolas Brody, interpreté par Damian Lewis, est devenu un criminel en captivité pendant la guerre en Irak.

Année: 2011 Saisons: 8 Épisodes: 96 Durée approximative: 85 minutes.

L’aliéniste

Il s’agit d’une série basée sur le roman du même nom de Caleb Carr. Protagonisée par Luc evans et Daniel Brühl. Cette série se déroule au 19e siècle à New York où John Moore (Luke Evans) un journaliste spécialisé dans le crime fera équipe avec le psychologue Dr Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) pour enquêter et attraper un tueur en série qui traque la ville.

Année: 2018 Saisons: 2. Épisodes: 18. Durée approximative: 45 minutes.

Luther

Créé par Croix de Neil, Luther nous présente un grand Idris Elba comme le détective John Luther qui se bat pour maîtriser ses problèmes personnels et ses vices, tout en luttant pour attraper les criminels les plus terribles de la ville.

Année: 2010 Saisons: 5 épisodes: 20 Durée approximative: 55 minutes.

Garde du corps

Créé par Jed Mercure, c’est une série britannique où l’on voit Richard Madden Interpréter David Budd, un ancien combattant qui travaille maintenant pour le service de police métropolitaine de Londres et qui offre également des services de protection spéciaux pour la royauté, protège maintenant Julia Montague, qui est joué par Keeley Hawes, et cela fera douter Budd de ses principes.

Année: 2018 Saisons: 1.Épisodes: 6.Durée approximative: 75 minutes.