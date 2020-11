Xiaomi, OnePlus et Samsung partagent le gâteau.

AliExpress est en train de frapper un vendredi noir assez large. Depuis le 23 dernier, ils proposent des milliers et des milliers de produits à des prix réduits, et ce qu’il nous reste. De plus, quelques coupons sont toujours actifs dans tous les pays et aujourd’hui nous vous en montrerons quelques-uns. En ce qui concerne les téléphones portables, ce sont les meilleures réductions que nous avons trouvées pour vous.

Meilleurs téléphones mobiles en vente sur AliExpress Black Friday

De Xiaomi à Samsung, en passant par Black Shark et OnePlus, cinq sont les meilleures offres sur les smartphones que nous avons vues sur AliExpress en ce Black Friday 2020 dans lequel personne ne s’échappera sans acheter quelque chose.

Si nous devions choisir l’une des opportunités suivantes, nous opterions pour le POCO X3, un terminal haut de gamme de milieu de gamme très moderne avec un grand écran, une énorme batterie et un processeur puissant. N’oublions pas que le Galaxy Note10 est toujours une excellente option dans le milieu de gamme, avec le Snapdragon 855 inclus. Même si vous faites partie de ceux qui jouent quotidiennement, vous pourriez être intéressé par le Black Shark 3 avec plus de 200 € de réduction.

Et si vous voulez de la puissance dans la gamme haute et moyenne, le OnePlus 8T et le Redmi Note 9 Pro sont vos meilleures alternatives.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9 Pro Acheter sur AliExpress: POCO X3 Acheter sur AliExpress: Samsung Galaxy Note10 (Snapdragon 855) Acheter sur AliExpress: OnePlus 8T Acheter sur AliExpress: Requin noir 3

Tous vous feront sourire largement lorsque vous les sortirez de la boîte et commencerez à profiter de toutes leurs spécifications au jour le jour.

Savoir plus: 5 mobiles, la PS4 Pro, l’Amazfit GTS et 3 autres OFFRES AliExpress