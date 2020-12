La smart TV du constructeur chinois balaie cette fin d’année.

Xiaomi ne cesse de vendre toute sa gamme de smart TV gauche et droite, et cette fois son plus grand modèle a chuté de prix à des niveaux historiquement bas. Le téléviseur Xiaomi 65 pouces peut être le vôtre pour seulement 449 euros, une réduction de 150 euros par rapport à son prix dans la boutique officielle. Une bestialité TV qui se fera avec votre salon.

Utilisez le coupon SBW50 pour réduire 50 euros à son prix.

L’offre du moment de Xiaomi

Si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur, n’hésitez pas un instant, je l’ai déjà regretté à l’époque où le modèle 55 ″ a été abaissé à 340 euros et il ne descendra plus là-bas. Ce téléviseur 65 pouces et Résolution 4K Xiaomi nous monte un souvenir 2 Go de RAM accompagnés de 16 Go de mémoire interne, pour lancer toutes les applications de Android TV disponible et installez tout ce dont vous avez besoin sans problème. De plus, nous parlons d’un téléviseur intelligent avec technologie d’amélioration de l’image Ultra HDR et HDR10 +et compatibilité avec le meilleur son Dolby et DTS.

Votre télécommande, comme la Mi Box et la Mi TV Stick, dispose d’un microphone, nous pouvons donc demander et donner des ordres à l’assistant Google à travers lui. Vos enceintes 10 W RMS chacun et ses connexions (3 HDMI, 3 USB, Ethernet, double WiFi, Jack 3,5 mm, tuner optique et satellite) sauront vous convaincre. Si vous avez un écart de 144,9 x 83,6 centimètres Cette télévision sera votre prochain cadeau de Noël. Vous ne serez pas déçu.

