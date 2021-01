Ces 9 jeux ont été presque aussi réussis que Among Us

Si vous pensiez que Among Us était le seul jeu vidéo réussi, vous vous trompez. Nous vous montrons d’autres alternatives très intéressantes pour télécharger et jouer.

Nous savons que parmi nous a été l’un des jeux les plus drôles de 2020 et est toujours très populaire en 2021, atteignant la récolte des millions d’utilisateurs dans le monde. Mais saviez-vous qu’il existe d’autres jeux qui ont réussi à être presque aussi réussis et qui sont tout aussi amusants?

Oui, bien que certaines de ces listes ne vous soient pas très familières, le fait est qu’elles ont réussi à avoir beaucoup de succès, mais pas autant que celle de Parmi nous, mais ils sont super alternative pour s’amuser avec vos amis ou même seul.

Alors nous présentons ces 9 jeux qui ont été très proches de la célébrité réalisé par l’équipage de ce vaisseau spatial.

Ce sont les meilleures alternatives à Among Us en termes de popularité

Feu libreSurfeurs de métroPubg MobileChasseur AssassinGardenscapesBrain OutRoi LudoTuiles HopHomescapes

Feu libre

À moins d’avoir passé votre vie ces dernières années sous une pierre, vous avez sûrement entendu parler d’un jeu vidéo pour appareils mobiles appelé Free Fire. C’est un jeu de tir dans lequel 50 joueurs tombent sur une île et le dernier debout sera le gagnant.

Chaque jeu a un durée de 10 minutes dans lequel vous devez vous équiper du mieux possible en armes, boucliers et santé pour combattre le 49 joueurs restants. La meilleure chose à propos de ce jeu est qu’il combine stratégie et adrénaline typiques de ce type de jeu.

Un autre très bon aspect de ce jeu est que vous pouvez en profiter sur presque tous les appareils Android ou iOS, car il ne nécessite pas beaucoup de ressources et est compatible avec les versions pas si récentes des systèmes d’exploitation.

Surfeurs de métro

Dans ce jeu, nous trouvons un petit personnage un peu rebelle qui aime faire graffiti sur les murs et vous devrez échapper à la police par une gare.

Surfeurs de métro C’est un jeu très amusant et coloré qui vous fera sans aucun doute passer un bon moment. L’idée est de réaliser aller aussi loin que possible sans être capturé, pour cela il faut esquiver les obstacles, trains et bien plus encore tout en collectant des pièces.

Bien sûr, ne pensez pas que ce soit très simple, car comme la distance parcourue augmenteEn même temps, la vitesse du personnage et des obstacles en mouvement augmentera, augmentant la difficulté à chaque étape.

PUBG Mobile

Nous avons trouvé un autre jeu de tir classique qui a été très populaire sur PC et consoles, mais qui a atterri sur les appareils mobiles. contrairement à Feu libre, nous avons trouvé dans PUBG Mobile de meilleurs graphismes et une scène plus avancée.

Cependant, il maintient l’essence d’un Battle Royale, mais cette fois 100 joueurs tombent sur une île et ils doivent survivre à tout prix. En outre, il comprend d’autres modes de jeu comme 4v4, le mode zombie et plus encore.

Il est idéal pour jouez seul ou si vous préférez entre amis pour avoir une expérience incroyable et amusante. Comme si cela ne suffisait pas, c’est totalement gratuit.

Assassin chasseur

Devenir un assassin implacable avec Hunter Assassin depuis votre appareil mobile. C’est un jeu vidéo dans lequel vous contrôlerez un personnage et vous devez vous rendre à la maison de vos objectifs en tant que tueur professionnel sans être découvert.

Pour y parvenir, vous devez utiliser le ombres et camouflage dans l’environnement pour être aussi furtif que possible. En récoltant des victimes, vous atteindrez des gemmes pour vous aider à débloquer de meilleurs personnages et à augmenter vos capacités.

Jardins

Si vous êtes amateur de jeux réparer les choses et battre les niveaux, ensuite Jardins est idéal pour vous. Embarquez avec Austin un majordome sympathique et bien d’autres personnages dans une aventure pour restaurer un magnifique jardin abandonné et le ramener à la gloire.

Dans le jeu, vous pouvez permuter, combiner, restaurer et bien sûr décorer le jardin, tout en profitant de cette histoire. Il y a des centaines de niveaux qui vous attendent.

Brain out

Aimez-vous les jeux de puzzle? Alors essaye Brain out, un jeu amusant dans lequel vous devez montrer votre compétences en résolution d’énigmes et des défis qui testeront votre niveau de QI.

C’est un jeu où la chose logique n’est pas toujours la bonne chose à faire et vous devez utiliser votre créativité pour démêler les défis plus amusant et dans certains cas difficiles qui vous feront tourner.

Roi Ludo

Qui n’a jamais joué à Ludo auparavant? est jeu de société amusant atteint les appareils mobiles pour en profiter avec vos amis et votre famille, même sans être au même endroit.

est jeu multijoueur et multiplateforme Cela vous permettra de profiter de moments amusants et de sortir avec qui vous préférez. De plus, grâce à son chat vocal intégré, vous pouvez communiquer avec d’autres joueurs en temps réel.

Tuiles Hop

Tuiles Hop vous aidera à obtenir le rythme que vous portez à l’intérieur de votre Chansons préférées tout en synchronisant vos mouvements avec les différentes tuiles. Le but est d’aller en appuyant et en faisant glisser la balle sur les différentes tuiles au rythme de la musique.

C’est un jeu parfait pour tester votre le timing et vos réflexes tout en écoutant les chansons que vous préférez. Plus vous obtenez de coups, plus votre score sera élevé et la vitesse augmentera, alors pouvez-vous le suivre?

Paysages

Tu t’es souvenu Austin, le majordome de Jardins? Revenez dans un nouvel épisode de la saga Scapes où il aura à nouveau besoin de votre aide pour restaurer une maison en ruine et lui redonner sa chaleur et son confort, comme au bon vieux temps.

Comme tous les versements de cette saga, vous devez permuter, combiner, restaurer et bien sûr décorer la maison, avec votre fidèle ami le majordome et de nombreux autres personnages à travers des centaines de niveaux.

Comme vous le verrez, il y en a beaucoup alternatives à parmi nous Qu’est-ce que tu peux télécharger et jouer pour passer des moments de grand plaisir et complètement gratuit. De plus, ce sont des options très populaires et réussies, vous connaissez donc sûrement quelqu’un qui est accro à l’une d’entre elles.