Nous avons commencé l’année 2021 avec l’une des plus fortes hausses du prix et de la consommation d’électricité dans nos maisons. Les différentes conditions du marché ainsi que la vague de froid de ces dix premiers jours de l’année, permettent d’estimer un augmentation de plus de 20% de la prochaine facture d’électricité. Maintenant, tout dépend aussi du type de tarif et de puissance que chacun a contracté.

En tout cas, tout indique qu’un bon pourcentage de ménages espagnols pourrait payer 20% de plus pour l’électricité en janvier par rapport au même mois l’année dernière. Bien que de nombreux facteurs influencent le prix final de notre facture, la vérité est qu’il existe certaines applications qui peuvent aider à économiser sur la facture d’électricité.

Économisez sur l’électricité

C’est une application simple, très maniable et qui nous montre le prix du kWh à chaque moment de la journée afin que nous puissions programmer l’utilisation de certains appareils au moment où cela nous coûte le moins cher. De cette manière, il suffit d’avoir ces informations pour savoir quel est le meilleur moment de la journée pour mettre le lave-vaisselle ou la machine à laver, par exemple.

Sans aucun doute, un moyen très simple de connaître à l’avance le coût de l’électricité et ainsi pouvoir agir en conséquence. De plus, il dispose d’un service d’assistance où nous pouvons trouver quelques conseils pour économiser sur la facture d’électricité. Téléchargez Save on light pour Android.

Lumière + Prix

Une autre application intéressante avec laquelle nous pouvons économiser de l’argent intéressant sur la facture d’électricité est Luz + Precio. C’est une application qui nous permet de vérifier le prix actuel en temps réel et une prévision sur deux jours. On y trouve également quelques recommandations pour contrôler la consommation d’électricité, consulter un tableau des prix ou même établir des notifications sur les heures sélectionnées pour chaque tarif.

Cela nous permet également de faire une estimation du coût ou du montant qui pourrait nous revenir sur la prochaine facture, il dispose d’un calculateur pour savoir combien les appareils de notre maison consomment, etc. Téléchargez Light + Price pour les appareils Android.

Prix ​​de la lumière et prix de la lumière

Avec un nom et une opération similaires, ces deux applications devraient également être mises en évidence, disponibles pour les appareils iOS et Android respectivement. Avec Price Light il est possible de voir le prix actuel de l’électricité, les prix minimum et maximum de la journée pour choisir le meilleur moment pour utiliser certains appareils, ainsi que l’évolution graphique des tarifs pendant la journée et les prix de l’électricité en heures. Téléchargez Light Price pour iOS.

Le prix de la lumière fonctionne de la même manière. Il vous permet également de vérifier le prix des jours précédents et successifs, de recevoir des notifications automatiques pour nous informer des tarifs qui correspondent le mieux à nos horaires, il dispose d’un comparateur de jour et vous permet de suivre l’évolution temporelle des différentes tranches horaires qui nous intéressent le plus . Téléchargez Price of light pour Android.