Roborock fait chuter les prix de deux de ses meilleurs produits pour la journée des célibataires.

Le nettoyage est l’un des aspects clés de la vie quotidienne de la maison et son importance est accentuée dans des situations d’incertitude sanitaire comme celle que nous avons vécue ces derniers mois.

Malgré cela, cela continue d’être une tâche ennuyeuse et qu’à de nombreuses reprises, nous finissons par laisser un peu de côté à cause de fatigue ou manque de temps.

En ce sens, faites le plein de ustensiles qui rendent les tâches de nettoyage plus conviviales est devenu une tendance, et la preuve en est la rapidité avec laquelle tout le stock du robot aspirateur Roborock S5 Max vendu sur AliExpress: il n’a fallu que 24 heures à ce compagnon de nettoyage confortable pour raccrocher son particulier Panneau “épuisé”.

Si à ce moment-là vous n’étiez pas parmi les chanceux à profiter de la succulente remise, nous avons de très bonnes nouvelles pour vous.

Et c’est que Roborock a décidé de jeter la maison par la fenêtre le Singles Day (Singles Day) et d’appliquer un énorme baisse de prix deux de ses produits phares tels que l’aspirateur robot S5 Max susmentionné et l’aspirateur à main H6.

Nous allons voir les deux en détail afin que vous découvriez celui qui correspond le mieux à vos particularités.

Savoir plus: Pourquoi le Roborock H6 est en avance sur le reste des aspirateurs à main sur le marché

Oubliez le balayage et le frottement – demandez au S5 Max

Avant de parler du manque de temps et ce n’est pas que ce soit une excuse, c’est que la vie quotidienne est comme ça. Travail, études, engagements sociaux, loisirs … quelle que soit la dernière chose que nous voulons passer le peu de temps libre dont nous disposons, c’est le nettoyage.

Dans cette situation de tous les jours, le robot aspirateur intelligent de Roborock est notre allié le plus précieux. Merci à votre technologie avancée, Nous n’aurons qu’à appuyer sur quelques boutons du mobile pour l’activer et démarrer le tâches de nettoyage de manière totalement indigène: balayer, éponger et frotter pendant que nous devrons nous soucier exclusivement d’investir notre temps dans toute autre tâche.

Savoir plus: Roborock S5 Max, test: le robot qui aspire, essuie et frotte pour que vous puissiez récupérer votre temps

Aussi, à travers son application pour appareils mobiles tout un monde de possibilités de nettoyage s’ouvre à nous de la paume de notre main: différent niveaux d’aspiration dans les aspirés qui vont jusqu’à 2000PA de puissance; options a réguler la quantité d’eau utilisée dans le lavage en fonction de la saleté du sol ou du matériau à partir duquel il est fabriqué; création de zones interdites pour qu’il ne passe pas dessus (très utile avec les tapis), programme de nettoyage pour des zones spécifiques… Tout ce à quoi vous pouvez penser peut être préconfiguré avec votre smartphone.

Mais attention, la communication avec ce robot aspirateur n’est pas unidirectionnelle. Cela nous parlera également sous la forme de notifications que nous verrons dans l’application smartphone pour indiquer qu’il est nécessaire de remplir le réservoir d’eau, de vider le bac à poussière ou de secouer et nettoyer le filtre.

Allez, c’est une bonne affaire.

Le robot aspirateur Roborock S5 Max est disponible dans les couleurs noir et blanc. Il intègre une batterie de 5200 mAh et peut courir sans interruption pendant 150 minutes dans une superficie maximale de 250 mètres carrés.

Si vous envisagez de l’obtenir, c’est le moment idéal, puisque la firme chinoise a chuté son prix à des niveaux historiquement bas, pouvant être acquise le 11 novembre pour 339,32 euros sur Aliexpress

Roborock H6: tout le nettoyage dont vous avez besoin dans la paume de votre main

L’autre offre de Roborock pour la journée des célibataires se trouve dans son Aspirateur à main H6 qui est tout pouvoir.

Dans l’analyse de ce Roborock H6 léger, nous vous avons déjà dit que c’était le complément parfait au nettoyage domestique grâce à sa polyvalence: meubles et d’autres coins de la maison comme canapé, Les matelas, Les étagères ou la tiroirs ils auront besoin d’un seul passage pour rester sans saleté.

Mention spéciale pour sa mini brosse motorisée qui, comme nous l’avons vérifié, nettoie à merveille les meubles rembourrés et le matelas.

La poussière et les allergènes ne seront plus un problème avec l’aspirateur H6 car son su design compact, sa légèreté et sa grande puissance fera disparaître ces locataires indésirables dans plus de 99% de notre maison où qu’ils soient.

Savoir plus: Roborock H6, caractéristiques, analyse et avis: c’est un balai du 21ème siècle

D’un autre côté, les sols, les coins et les plafonds ne se débarrasseront pas non plus de leurs «embrayages hygiéniques». La Puissance maximale de 150 AW elle permettra d’en faire facilement disparaître n’importe quelle particule, même les poils de nos animaux les plus cachés ou emmêlés dans des tapis ou des sièges auto.

Aussi, maintenant que nous sommes obligés de passer plus de temps à la maison, vous aimerez également savoir que le Roborock H6 comprend un Système de purification de l’air en 5 étapes Il capture 99,99% des particules, y compris le pollen et les squames, lors du nettoyage.

Le Roborock H6 intègre un Écran OLED de 1,3 pouces indiquant le mode de fonctionnement, la quantité de charge et l’autonomie restante de la batterie, ainsi que les rappels d’entretien et d’autres fonctions.

Peut être démonté et utilisé indépendamment sans la poignée, quelque chose de très utile pour les espaces les plus compliqués.

Il a une autonomie jusqu’à 90 minutes en mode éco et est disponible en argent.

La journée des célibataires est une journée fantastique pour mettre la main sur cet aspirateur à main, car Roborock a lancé une offre incroyable à ne pas manquer.

Il peut être le vôtre le 11 novembre pour seulement 297,73 euros