L’une des alternatives les plus fiables et les moins chères aux AirPod qui existent.

Certains des cadeaux les plus reconnaissants sont certains casques sans fil. Ce gadget est très demandé À Noël, il vous aide à passer des appels sans toucher votre mobile, ni écouter votre musique préférée où que vous soyez. Et eux Tronsmart Onyx Ace pour 28 € Ils sont parmi les meilleurs que vous trouverez aujourd’hui.

Acheter sur AliExpress: Casque Tronsmart Onyx Ace

Ces écouteurs feront passer vos moments au niveau supérieur. Pour ce prix que vous emportez chez vous, ou allez en donner, gros casque pour profiter à la fois de la musique, des jeux, des films et des appels plus clairs. Leur grande batterie et leur connectivité immédiate en font indispensable.

Que devez-vous être un achat sûr

Ces Tronsmart Onyx Ace ont une connectivité Bluetooth 5.0, une batterie avec un autonomie totale d’environ 24 heures (avec boîtier de charge), résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX5, un design très confortable (vous ne remarquerez pas que vous les portez), possibilité d’écouter uniquement avec un casque, un assistant vocal, Chargement USB-C, annulation du bruit, et une puce Qualcomm chargée de vous offrir le meilleur son possible à tout moment.

Acheter sur AliExpress: Casque Tronsmart Onyx Ace