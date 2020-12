One Piece: Garp.

Nous avons trouvé un ensemble de figurines One Piece qui recréent une scène emblématique de l’intrigue du manga. On y voit Monkey D.Luffy, Sabo et Ace courir en s’échappant de Garp, le grand-père de Luffy, qui tire ses épées.

Les chiffres se distinguent par leur haute qualité et haut niveau de détail. Nous sommes sûrs que vous allez les adorer!

Un ensemble de figurines One Piece qui vous hallucineront

De Reddit, l’utilisateur “Juicyglo” Il voulait partager une photo de sa nouvelle sélection de figurines One Piece. Regardez-les bien!

Figures de Luffy, Sabo et Ace s’échappant de Grap.

Et c’est la scène originale dans laquelle ces personnages sont inspirés:

Luffy, Sabo et Ace en cours d’exécution

Dans Reddit, vous pouvez accéder à une série de photographies de chaque figure séparément:

J’adore absolument cet ensemble de chiffres, un si bon affichage de r / OnePiece

