Différents artistes partagent leurs créations de l’aventure Viking qui vient de sortir sur PC et consoles.

Assassin’s Creed Valhalla est déjà disponible à la fois sur PC et sur consoles Xbox et PlayStation. Il s’agit du nouvel épisode d’une franchise qui a près de 15 ans d’histoire derrière elle et qui a été très bien accueillie par les joueurs et les critiques. Si vous ne savez toujours pas tout ce qu’il propose, vous êtes à temps pour le vérifier dans notre analyse.

Après avoir visité des pyramides et des sculptures grecques, cette fois, l’attraction principale de son cadre réside dans le thème viking. Profitant de l’occasion, différents artistes – certains ont même participé au titre – ont partagé bon nombre de leurs illustrations impressionnantes de ses décors et personnages. Si vous appréciez le jeu, reposez-vous quelques minutes et profitez de l’art d’Assassin’s Creed Valhalla.

Auteur: Gabriel Tan (via ArtStation)

Auteur: Raphael Lacoste (via ArtStation)

Auteur: Eddie Bennun (via ArtStation)

Auteur: Martin Deschambault (via ArtStation)

Auteur: Charlie Thorpe (via ArtStation)

Auteur: Wei Wei (via ArtStation)

Auteur: Gabriel Tan (via ArtStation)

Auteur: Gabriel Tan (via ArtStation)

Auteur: Philip V (via ArtStation)

Auteur: Tang Fei Fei (via ArtStation)

Dans le Blast Art publié dans ArtStation, Raphael Lacoste, le directeur artistique du jeu reconnaît que les environnements recréés sont les plus diversifiés de la franchise, bien qu’ils n’aient pas autant de monuments reconnus que nous en avons vus dans d’autres épisodes. Il assure également que le grand objectif était “de créer des moments mémorables entre les joueurs”, ce pour quoi l’équipe a effectué des voyages en Angleterre, au Danemark et en Norvège (îles Lofoten).

Lacoste note également que l’univers du titre n’a pas été conçu dans le but de recréer de manière réaliste chaque environnement, mais dans le but de concevoir des «décors grandioses». Pour y parvenir, la direction artistique s’est concentrée sur Romantisme du XIXe siècle. En fait, le réalisateur n’hésite pas à montrer ses principales sources d’inspiration: les peintures de Caspard Friedrich et John Atkinson Grimshaw, entre autres.

Auteur: Pierre Raveneau (via ArtStation)

Auteur: Pierre Raveneau (via ArtStation)

Auteur: Yelim Kim (via ArtStation)

Auteur: Pierre Raveneau (via ArtStation)

Auteur: Remko Troost (via ArtStation)

Auteur: Adriana Jiménez Ponce (via ArtStation)

Auteur: Even Amundsen (via ArtStation)

