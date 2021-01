Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 15/01/2021 12h42

Encore une fois, la promotion Jours de jeux gratuits est de retour avec un nouveau lot de jeux dont vous pourrez profiter gratuitement ce week-end à Xbox. En effet, les trois jeux que nous vous présenterons ci-dessous sont disponibles dès aujourd’hui.

Quels jeux exactement? Pour cette semaine, nous avons les éléments suivants:

– Dragon Ball FighterZ

– Star Wars: Escadrons

– Yooka-Laylee

Comme toujours, n’oubliez pas que vous avez besoin d’un abonnement actif Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate pour profiter de la promotion. Ces jeux seront disponibles à partir d’aujourd’hui, 15 janvier, jusqu’au 17 janvier.

N’oubliez pas non plus que Escadrons a une réduction de 40% dans le magasin Xbox, tandis que Yooka–Laylee vous le trouvez avec une réduction de 75%. Et en parlant de choses gratuites, Black Ops Cold War Zombies aura également un essai gratuit à partir d’aujourd’hui. Voici les détails.

La source: Xbox

Scott Pilgrim c. The World: The Game allait avoir DLC pour The Clash chez Demonhead Xbox prépare 30 jeux exclusifs de la série X et de la série S pour cette année

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.