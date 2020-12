Lien regardant le monde merveilleux de Zelda Breath of the Wild

Quelque chose qui attire beaucoup l’attention de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda est la bande originale de chacun d’eux. Cela se caractérise par des sons relaxants et motivants qui s’adaptent très bien à l’histoire de Link. C’est pourquoi le The Legend of Zelda: Breath of the Wild chanson thème il est devenu l’un des plus populaires de tous.

En fait, il y a beaucoup de fans qui ont repris la chanson, mais aucun ne se compare à celui de la chaîne YouTube appelée Mart0zz. Les musiciens de cette équipe ont utilisé une grande variété d’instruments pour recréer parfaitement le thème principal de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.

Dans cette couverture, vous pouvez entendre toutes les notes sur le sujet fait avec guitare électrique, piano, marimba, vibraphone, cor, percussions et bien d’autres. N’oubliez pas que vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Zelda si elle existait dans la vraie vie.

