Ne manquez pas certaines des meilleures réductions ce Cyber ​​Monday.

Bien que le Vendredi noir a pris fin, nous avons l’opportunité de continuer à profiter d’offres très intéressantes pendant cette Cyber ​​lundi.

Ces smartphones ont chuté pendant le Black Friday et vous pouvez continuer à les acheter à prix réduit. Xiaomi, Huawei, Samsung, Motorola… lequel d’entre eux correspond le mieux à ce que vous recherchez?

POCO X3: nous nous rencontrons un écran IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce que vous pouvez demander beaucoup avec des applications exigeantes. Les maisons POCO X3 4 caméras à l'arrière, cela a aussi une batterie de 5160 mAh. Huawei P Smart Pro: arrive avec un panneau Résolution IPS 6,59 pouces et Full HD +, avec un design sans encoche ni trou. Sa caméra frontale est cachée dans un système pop-up. Votre cerveau est le Kirin 710F créé par Huawei, que vous pouvez trouver en une seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Samsung Galaxy S10 Lite: la version "lite" du Samsung Galaxy S10 intègre un écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Dans ses entrailles est le Qualcomm Snapdragon 855, l'un des processeurs les plus puissants du moment. Motorola Moto G9 Play: sur sa face avant, un panneau IPS de 6,5 pouces et une petite encoche en forme de goutte. Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 662, une puce avec laquelle vous n'aurez pas de problèmes au quotidien. Ce Motorola Moto G9 Play a également 3 caméras arrière et une grande batterie de 5000 mAh. Samsung Galaxy A42 5G: intègre un panneau AMOLED de 6,6 pouces et une résolution HD +. Sous son châssis se trouve le Exynos 980 fabriqué par Samsung lui-même. Le terminal coréen arrive avec 4 caméras arrière et une batterie de 5 000 mAh.