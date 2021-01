Il y a quelques jours, nous avons pu voir un cosplay hilarant de Jessie de Team Rocket, un exemple parfait de la quantité de laque que le personnage doit utiliser pour garder les cheveux dans cette forme. Cependant, aujourd’hui, nous vous apportons le côté le plus sombre auquel nous pourrions faire face dans la franchise Pokémon.

Nous avons l’habitude de traiter des espèces sombres, généralement du type fantôme, protagonistes d’histoires communautaires qui ont laissé plus d’un endormi avec la lumière allumée. Cependant, Et si le côté le plus tendre et le plus amical de Pokémon était transformé en personnages sombres et lugubres dans une forêt? On vous laisse avec l’image, jugez par vous-même.

alors j’ai cherché «Pokemon Statue» a obtenu des cauchemars à la place de r / pokemon

Nous ne connaissons pas l’emplacement de ces statues, mais s’il s’agit d’un parc d’attractions, On dirait qu’il a provoqué plusieurs cauchemars chez les enfants qui l’ont fréquenté. De Pikachu à Raichu en passant par les entraîneurs, chacun d’eux a un air sombre.

