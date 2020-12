Le milieu de gamme devient très serré à Noël avec ces prix avantageux.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Oppo est une entreprise chinoise, propriétaire de realme, qui a connu une année fantastique de ventes. Se fait remarquer de plus en plus en Europe et cela est évident dans le volume de terminaux qui apparaissent entre les mains de connaissances et d’amis. Aujourd’hui, nous vous présentons deux excellentes options si vous allez donner un mobile pas cher ce Noël.

Les Oppo A53S et A72 sont deux des meilleures options si votre intention est donner un smartphone à un ami ou à un être cher en cette période des fêtes. Vous pouvez obtenir les deux mobiles en dessous de 200 euros, un prix à prendre en compte car ils proposent excellentes spécifications et expérience utilisateur à parts égales.

Ces mobiles Oppo vont vous conquérir pour moins de 200 euros

Oppo A72: ce terminal est l’une des meilleures options si votre budget est limité à 200 euros. Et c’est que la firme chinoise a voulu allier haute performance à un prix très modéré. Nous parlons d’un smartphone qui monte un panneau 6,5 pouces avec résolution Full HD +, un énorme Batterie de 5000 mAh avec charge rapide, un processeur Snapdragon 665 octa-core, 4 Go de RAM et 128 Go stockage interne (extensible). De plus, sur son dos, nous trouvons une caméra quadruple avec 48, 8, 2 et 2 mégapixels et une façade de 16 mégapixels. Et si nous ajoutons de la connectivité NFC et prise jack 3,5 mm, nous avons une borne ronde pour un prix exceptionnel. Savoir plus: Oppo A72Oppo A53S: si notre budget est un peu plus bas, nous devrons opter pour une option un peu moins chère et à court de fonctionnalités, mais cela ne fera pas baisser le niveau de notre expérience utilisateur. Cet Oppo A53S, d’apparence récente, monte un processeur d’entrée de gamme, un Snapdragon 460 octa-core, accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go mémoire interne. A cela, il faut ajouter un grand Batterie de 5000 mAh avec charge rapide, un panneau de 6,5 pouces avec Résolution HD + et 90 Hz taux de rafraîchissement, une triple caméra principale de 13, 2 et 2 mégapixels et une caméra Selfie de 16 mégapixels. Et pour ce prix retrouvez NFC et prise jack 3,5 mm c’est merveilleux. Savoir plus: Oppo A53S

Deux excellentes options quand notre budget est quelque peu limité. Pour ce prix on peut choisir ces deux Oppo ou passer à un milieu de gamme Xiaomi ou realme. La question est que tu ressens à l’aise avec votre choix et que l’expérience utilisateur est satisfaisante. Ces deux téléphones Oppo le font certainement.

Savoir plus: Amazon fait baisser les prix de ses appareils les plus demandés et sera en rupture de stock ce Noël