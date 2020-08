Samsung a officialisé un changement radical de cap dans la gestion des mises à jour logicielles. Après la déception de l’échec de l’octroi d’Android 10 aux appareils des familles Galaxy S8 et Note 8, la nouvelle avérée d’un plan totalement redéfini pour le support Android apparaît.

Après le lancement de la nouvelle solution commerciale Galaxy Note 20, la société sud-coréenne a prévu l’inclusion de plusieurs modèles phares de la dernière génération dans la catégorie des appareils pris en charge à long terme. En d’autres termes, les appareils présents dans les liste ils auront la garantie d’obtenir au moins trois versions d’Android à partir du build de référence attendu en phase marketing. Découvrons quels sont ces modèles.

Appareils Samsung prenant en charge trois mises à jour Android

Série Galaxy S: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20 + 5G, S20 +, S20 5G, S20, S10 5G, S10 +, S10, S10e, S10 Lite et successeurs

Série Galaxy Note: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10 + 5G, Note10 +, Note10 5G, Note10, Note10 Lite et successeurs

Appareils pliables Galaxy: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold et successeurs

Série Galaxy A: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G et successeurs

Tablette: Galaxy Tab S7 + 5G, Tab S7 +, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite et successeurs

Comme vous pouvez le voir, la possibilité indiquée s’étend non seulement aux téléphones Samsung, mais également aux tablettes et aux nouvelles solutions sur le marché du pliage. Bonne nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience Android 12 en 2021 et Android 13 en 2022.