Il n’y a toujours pas de mobiles avec le Snapdragon 888 officiellement monté, nous n’avons donc pas pu effectuer de tests de performances sur le processeur. Pour rendre l’attente plus agréable, et comme le fait habituellement Qualcomm, La société a révélé les résultats du Snapdragon 888 dans les benchmarks Android les plus populaires. L’évolution par rapport au Snapdragon 865 est perceptible.

La stratégie de Qualcomm est généralement répétée chaque année: la société dévoile son processeur le plus puissant en fin d’année afin que les fabricants peut distribuer les premiers mobiles avec ce processeur au début de l’année suivante. Et quel est le SoC qui joue de nos jours? Il ne fait aucun doute, le Snapdragon 888. Nous avons hâte de le tester, de voir jusqu’où il étend sa puissance, quelle sera sa capacité de traitement. Et nous avons déjà les premiers chiffres pour nous faire une idée.

Jusqu’à 25% de performances en plus sur Geekbench (monocœur)

Chiffres obtenus par le Snapdragon 888 montré par Qualcomm. Image des développeurs XDA

Comme nous l’avons dit, les chiffres de référence proviennent directement de Qualcomm. Le concepteur multiprocesseur a partagé avec les développeurs XDA les données de performances réalisées sur un premier appareil de test (non divulgué, probablement un prototype Qualcomm). Comme il est logique compte tenu du saut entre les générations, le Snapdragon 888 obtient un score plus élevé que ses frères. Ce saut de génération n’est pas exagéré, toujours selon les tests de synthèse effectués (Qualcomm assure que l’évolution en puissance du Snapdragon 888 par rapport au Snapdragon 865 est de 25%).

Les chiffres obtenus par le Snapdragon 888 sont à un bon niveau même s’ils ne sont pas plus que des chiffres qui concernent la puissance brute. Hormis le saut de performance, Qualcomm a amélioré la consommation du processeur (25% selon l’entreprise), les mobiles qui le montent auront accès à de meilleures fonctionnalités d’enregistrement photographique et vidéo, les communications sans fil s’améliorent également en vitesse et en capacité Augmenter les avantages de l’intelligence artificielle. Non seulement cela: Qualcomm a promis quatre ans de mises à jour Android pour les téléphones qui montent le Snapdragon 888.

Et comment le Snapdragon 888 susmentionné est-il comparé aux générations précédentes de Qualcomm et confronté au meilleur d’Apple? Voyons cela dans le tableau suivant.

Geekbench 5 monocœur

Geekbench 5 multicœur

Snapdragon 888

(mobile non défini)

1 135

3 794

Snapdragon 865

(BlackShark 3 Pro)

906

3 316

Snapdragon 855

(OnePlus 7 Pro)

736

2 731

Apple A14 Bionic

(iPhone 12 Pro)

1 614

4 148

Le Xiaomi Mi 11 devrait être le premier mobile à être officiellement présenté avec le Snapdragon 888. La date précise n’a pas été révélée, nous connaissons celle qui a fui: à notre connaissance, le Xiaomi Mi 11 serait dévoilé le 29 décembre. Nous attendrons de l’avoir physiquement pour effectuer nos propres benchmarks sur le processeur; en les prenant toujours comme guide, bien sûr.

