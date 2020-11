Kaido de One Piece.

One Piece continue de faire face à son résultat final, car il ne reste plus grand-chose pour l’anime d’Eiichiro Oda à la fin. Et tant qu’il le fait, dans l’arc actuel de Wano il y a un méchant très puissant que tout le monde craint.

On parle de Kaido, le capitaine des Beast Pirates. Et les fans de ce personnage ont de la chance, car bientôt une figure épique de Kaido sera disponible, comme le rapporte Comic Book.

La gigantesque figurine de 50 kilos de Kaido

Un utilisateur de Twitter connu sous le nom de @ thejudge38 a partagé un tweet dans lequel on voit quelques images de la figure colossale de Kaido Échelle 1/6:

JIMEI PALACE KAIDO Echelle 1/6 – Taille: 75 cm (H) x 60 cm (L) x 54 cm (P)

– Environ 50kgs

– 579unités uniquement pic.twitter.com/wH2S3sLhK3 – 천재 님 (@ thejudge38) 9 novembre 2020

Tous ces fans de One Piece qui souhaitent s’emparer de cette figurine épique de Kaido devront réserver des économies, car la figurine ne coûtera ni plus ni moins que 1 500 $. Que pensez-vous de cette énorme figure du personnage? Achèteriez-vous une figurine d’un tel poids et d’une telle taille?

