Il n’y a pas eu de discussion sur l’iPhone 12 lors de la conférence de presse «Time Flies» d’Apple, mais la société a révélé une spécification clé de la série de smartphones de nouvelle génération.

La puce A14 Bionic qui alimentera les quatre modèles d’iPhone 12 présumés a été confirmée, car Apple l’utilisera dans la toute nouvelle tablette iPad Air.

Grâce à la présentation iPad d’Apple, nous avons la première estimation de la vitesse à laquelle l’iPhone 12 sera comparé à l’iPhone 11.

Selon les rumeurs, l’iPad Air de 4e génération fonctionnerait sur la toute nouvelle puce A14 d’Apple alors que nous nous rendions mardi à l’événement «Time Flies» d’Apple. C’est le processeur que nous nous attendons à voir à l’intérieur de chaque modèle d’iPhone 12, qui ont tous été retardés. Une variante de l’A14 Bionic pourrait alors alimenter les iPad Pro du futur, tandis qu’un autre membre de la même famille de puces 5 nm serait utilisé dans les premiers MacBook ARM d’Apple.

Mais Apple a fait l’impensable et a annoncé l’A14 Bionic avant l’iPhone 12. Le nouvel iPad Air embarquera en effet la nouvelle puce puissante, et Apple a insisté sur le nouveau gain de performances attendu de la mise à niveau du silicium. Cela peut suffire à nous dire exactement à quel point l’iPhone 12 sera plus rapide que l’iPhone 11.

L’iPad Air 4 berce la puce A14 Bionic qui alimentera l’iPhone 12, tout comme le modèle de 3e génération présentait le même système sur puce A12 Bionic qu’Apple utilisait dans ses iPhones 2018, y compris l’iPhone XS et l’iPhone XR.

Apple a déclaré lors de l’événement que l’A14 est 40% plus rapide que l’A12 et que le nouveau GPU offrira une augmentation des performances de 30%. Les experts en puces d’AnandTech ont fait le calcul et sont arrivés à la conclusion que le processeur A14 serait environ 16% plus rapide que l’A13 Bionic dans la série iPhone 11 et l’iPhone SE. Côté GPU, l’A14 donnerait à l’iPhone 12 une augmentation de 8,3% des performances par rapport à l’iPhone 11 dans le département graphique, «ce qui est en fait assez maigre», selon le blog.

Les fonctionnalités de la puce A14 Bionic d’Apple ont été dévoilées lors de l’événement de presse Time Flies. Source de l’image: Apple Inc.

Ce ne sont pas des chiffres confirmés, et ils sont basés sur les estimations de performances d’Apple issues de l’événement Time Flies et les chiffres d’Apple de la présentation de l’iPhone 11 de l’année dernière, où il expliquait les améliorations des performances de l’A13. Apple le fait chaque année, soulignant les gains de vitesse du processeur et du processeur graphique du nouvel iPhone.

La mise à niveau la plus redoutable concerne les moteurs neuronaux, qui présentent le double du nombre de cœurs capables de réaliser jusqu’à 11 billions d’opérations par seconde (TOP). C’est plus du double des TOP de l’A12 et 83% de plus que les 6TOP de l’A13.

Performances de la puce A13 Bionic, répertoriées sur la page iPhone 11 Pro d’Apple. Source de l’image: Apple Inc.

AnandTech note qu’Apple n’était pas parfaitement clair sur l’augmentation de 40% des performances de l’iPad Air – «s’agit-il de performances à un seul thread? Est-ce une performance multi-thread? Est-ce pour les gros ou les petits noyaux? »

Le blog note également qu’une explication potentielle des gains de performances «plutôt conservateurs» par rapport à l’A13 concerne les performances de pointe:

La seule explication et théorie que j’ai est qu’Apple aurait finalement pu réduire sa consommation de puissance de crête excessive aux états de performance maximaux des processeurs et des GPU, et donc les performances de pointe n’auraient pas vu un si grand saut cette génération, mais en faveur des chiffres thermiques plus durables. Les puces A12 et A13 d’Apple constituaient d’importantes améliorations de performances à la fois du côté du processeur et du GPU, mais une critique que j’avais faite aux conceptions de la société est qu’elles ont toutes deux augmenté la consommation d’énergie au-delà de ce qui était généralement durable dans une enveloppe thermique mobile. Cela signifiait que bien que les conceptions aient des performances de pointe incroyables, les puces n’étaient pas en mesure de les maintenir pendant des périodes prolongées au-delà de 2-3 minutes. Gardant cela à l’esprit, les appareils ont atteint des niveaux de performances qui étaient toujours en avance sur la concurrence, laissant Apple dans une position de leader en termes d’efficacité.

Cependant, le même AnandTech dit qu’il y a au moins un argument contre cette théorie, et c’est le fait qu’Apple n’a pas mentionné les améliorations d’efficacité. Le A14 Bionic est le premier processeur 5 nm au monde qui sera disponible dans le commerce, et il devrait être plus économe en énergie que l’A13.

Apple nous donnera sûrement un examen approfondi de la puce A14 lors de l’événement iPhone 12 le mois prochain, à quel point nous saurons précisément à quel type de mise à niveau des performances s’attendre sur l’iPhone 11. Peu importe où ces pourcentages aboutissent, il ne fait aucun doute que l’A14 n’aura aucune correspondance sur Android.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.