Le folklore japonais regorge de légendes anciennes sur les fantômes et les démons aux visages pâles, aux longs cheveux noirs et au corps et à la langue serpentine. Des textes japonais anciens illustrent la forme de ces êtres et expliquent comment une personne peut devenir un démon aussi horrible et comment l’un d’entre eux peut nous apparaître. L’une de ces légendes célèbres est celle de Nure-onna, la femme serpent, qui remplit toutes les caractéristiques que nous avons mentionnées.

Les anime comme Naruto boivent directement du folklore japonais, prenant comme référence des légendes et des histoires, puis les transformant en personnages, conflits ou capacités. Bien que nous ne sachions pas avec certitude, Orochimaru correspond parfaitement à la légende de Nure-onna, sous au moins une de ses formes. Certes, cet antagoniste, dans sa forme originale, est terrifiant.

Aujourd’hui, un utilisateur d’Instagram a partagé l’un de ses derniers cosplays, d’Orochimaru:

TheHandMan33, ou aussi connu sous le nom de @ ponpon.cosplay, a eu recours à la figure d’Orochimaru pour faire trembler ses followers de peur dès qu’ils ouvrent l’application Instagram.

Beaucoup admirent la figure d’Orochimaru, ses projets actuels sont un mystère et son parcours dans la série a incité le spectateur à douter de ses objectifs. Cependant a un charisme très particulier, que peu d’antagonistes ont et il est logique que beaucoup l’apprécient.

