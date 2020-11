Cette confrontation entre Saitama et Hulk est ce que tous les fans veulent voir

Il est très clair que l’un des personnages les plus puissants de tous les anime, en particulier dans le genre shonen, est Saitama de One Punch-Man. Et du côté de l’univers de la bande dessinée, en particulier de la maison d’édition Marvel, l’un des personnages au pouvoir incalculable est Hulk.

Savoir plus: Ce fan art de Lin Lin de One Punch Man est adorable

Cependant, vous êtes-vous déjà demandé qui gagnerait une confrontation entre Saitama et Hulk?

Eh bien, un designer, illustrateur et artiste numérique connu sous le nom de KangJason, a exposé un dessin au public où mettre ces guerriers à l’épreuve, créer un confrontation sans précédent entre ces deux titans. Vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Le puissant Saitama contre l’incroyable Hulk

L’illustration montre clairement que le Hulk a un avantage de tailleCependant, il a été démontré que Saitama a réussi à vaincre des méchants jusqu’à 10 fois sa taille. Tout ça sans écarter ça jusqu’à présent Le pouvoir de Hulk est incalculable.

Ce dont nous sommes sûrs, c’est que l’image représente fidèlement chaque personnage, de son physique aux couleurs officielles. Si vous voulez voir d’autres représentations comme celles-ci, n’hésitez pas à voir la bataille difficile entre One Punch Man vs Marvel et DC.

Selon vous, qui est le vainqueur de cette dure bataille?

Image vedette | look.medium

D’autres articles que vous aimerez