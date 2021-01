En novembre 2007, Google a annoncé le lancement un système d’exploitation mobile appelé Android. Son origine était dans l’achat qu’il avait fait un an auparavant d’une petite startup en Californie, mais ce qu’il avait annoncé en 2007 était assez important. Android serait un système d’exploitation open source et une alliance a été formée, l’Open Handset Alliance, où des fabricants tels que Samsung et HTC seraient.

Il a fallu un an pour que le premier appareil avec Androd sorte, le HTC G1 (également appelé Dream). Depuis, Android a beaucoup évolué et Google a clairement pivoté et, à travers ce levier, vers le mobile. Comment l’activité qu’Android apporte à Google a-t-elle évolué au cours de cette décennie?

Du mobile pour les fans à l’omniprésence

La croissance d’Android était imparable depuis sa création, mais au début, il était en concurrence avec des géants comme Nokia qui, malgré une part de marché écrasante, s’est mal adaptée et tardivement au nouveau paradigme des smartphones.

En quelques années, Google a réussi à imposer sa solution de téléphonie mobile

À partir de 2010, on pourrait dire qu’Android n’était pas seulement un système d’exploitation de niche, pour les fans de technologie. La croissance de cette année-là a été brutale et au dernier trimestre de l’année, on pourrait dire que la part de marché était égale à celle de Symbian de Nokia. À partir de 2011, la domination d’Android n’a pas été interrompue.

L’une des raisons de ce spectaculaire 2010 est peut-être que, malgré le fait que Google était le fournisseur de logiciels pour l’Open Handset Alliance, a décidé de sortir un terminal, le Nexus One, qui serait la référence pour les développeurs et les fans du système d’exploitation.

HTC Dream, le premier mobile avec Android

Ainsi, Google a tracé la voie vers où les téléphones mobiles devaient aller. Les Nexus n’ont jamais été des best-sellers, mais ils étaient une référence pour savoir où allaient les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation et comment concevoir des applications.

Depuis 2010, la domination d’Android dans le monde est écrasante. La croissance s’est poursuivie jusqu’en 2014, et depuis, il est resté autour de 80%.

En quelques années, Google a réussi à imposer sa solution de téléphonie mobile et à faire de ses services la poche de la majorité de la population de la planète. Et cela a été une excellente affaire.

Comment Google gagne de l’argent avec Android

La source des revenus de Google n’a pas vraiment beaucoup changé depuis la création de l’entreprise. La publicité était le fondement de son entreprise et l’est toujours. Le seul changement (qui est également fondamental) est que Internet est passé d’une expérience de bureau à une expérience mobile. Dans la transition, Google a réussi à garder ses services publicitaires les plus utilisés.

Google gagne de l’argent avec Android en faisant de la publicité, en vendant des applications, en vendant des services et en facturant des licences

Pourtant, la première façon dont Google gagne de l’argent sur mobile est avec la publicité. Cela peut provenir de votre moteur de recherche ou de l’intégration de vos services publicitaires dans des applications tierces ou propres (comme YouTube ou Google Maps). C’est la principale source de revenus pour Google et aussi sur Android.

Une autre source de revenus pour Google sur Android est la vente d’applications sur le Google Play Store. Google entre 30% de tout ce qui est payé via le magasinBien que pour cela, il doit supporter les coûts de distribution des applications.

Google propose également des services de paiement au sein d’Android, par exemple Play Music, Play Books ou Play Movies, bien que ses revenus dans ce domaine soient minoritaires.

Une dernière source de revenus est par les frais de licence aux fabricants pour l’utilisation des services Google dans Android. Jusqu’en 2018, ces licences n’existaient pas, mais en raison de restrictions dans l’UE, ces licences sont facturées sur ce territoire (qui peuvent atteindre 30 euros par terminal vendu).

Quel est le chiffre d’affaires estimé d’Android

Il est difficile de savoir combien Google fait d’Android puisque Google ne décompose pas les chiffres. Le seul chiffre connu est celui qu’Oracle a donné dans le procès intenté contre la société Mountain View. Là, en 2016, on disait que Google était entré grâce à Android et depuis son lancement en 2008 31 milliards de dollars avec 22 000 millions de bénéfices. Le chiffre n’a été ni confirmé ni démenti par Google, nous ne pouvons donc pas savoir s’il est correct.

Quelle est la part des revenus de Google grâce à l’existence d’Android?

Ce que l’on sait, c’est que Google facture environ 170000 millions par an en 2020, 70% provient de la vente de publicité et les marges brutes sont très élevées, ainsi que la marge brute d’environ 90 milliards de dollars. Et selon Statcounter, depuis 2016, il y a déjà plus de trafic mobile que fixe sur Internet.

Quelle est la part de ces revenus que Google a grâce au fait qu’Android existe, son moteur de recherche est celui qui vient par défaut et YouTube et d’autres applications qui génèrent des revenus sont préinstallés sur les terminaux? C’est très difficile à savoir. Intuitivement, cela peut sembler beaucoup mais il est également vrai que Facebook vit de la publicité mobile et ne domine pas les systèmes d’exploitation (malgré ses tentatives grossières). En fin de compte, les utilisateurs ont tendance à utiliser de bons services.

Mais il est très intéressant de savoir que Google paie Apple 8 000 à 12 000 millions par an pour être le moteur de recherche par défaut de Safari sur iOs. Combien dépenseriez-vous si Android n’était pas le système d’exploitation dominant?

Par conséquent, ceux qui disaient il y a dix ans qu’Android était un projet parallèle, qui ne le rentabiliserait jamais, avaient tort. Aujourd’hui, toutes les entreprises lancées sur Internet sont d’abord mobiles et Google est capable de monétiser sa maîtrise du système d’exploitation. Cette décennie a vu une évolution d’Internet du bureau au mobile et Google, grâce à Android, a réussi à dominer la vague de changement.