Google cherche à affiner ses prévisions météorologiques presque à la perfection sur la base de collaborations scientifiques.

L’une des utilisations les plus courantes de notre smartphone est de prévoir la météo. Chaque matin, nous avons un notification indiquant les conditions météorologiques de la journée, facilitant ainsi la décision de porter ou non le parapluie avec nous.

Le gros problème est que ses estimations n’ont jamais été entièrement exactes et à plus d’une occasion, il nous a amenés à nous habiller presque comme une montagne lorsque le soleil a enfin brillé de toute sa splendeur.

Aussi, Google veut minimiser ces échecs et pour cela, il s’est associé au Service d’information et de satellite de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Le but de cette alliance est d’appliquer les avantages de intelligence artificielle et apprentissage automatique améliorer les informations fournies par les satellites et les rendre plus fiables.

Coopération scientifique pour de meilleures prévisions

Google fait des recherches sur les prévisions météorologiques depuis longtemps. En fait, il a appliqué le prévisions de précipitations hyperlocales pour aider les gens partout dans le monde à prendre des décisions en fonction du temps que faire pendant la journée.

Pourtant, En quoi cette alliance précitée se traduit-elle? Expliqué de manière plus facile à comprendre, c’est que Google travaillera côte à côte avec le Service National des Satellites, Données et Informations Environnementaux (NESDIS) pour améliorer les prévisions météorologiques affichées sur les téléphones.

L’idée est que les plans que vous aviez en tête pour un jour ne s’effondrent pas, comme un château de cartes après un coup, car une tempête inattendue se produit.

Un autre aspect à souligner de cette alliance est que, grâce à la grande quantité de données collectées, il sera également possible de améliorer la prévision des événements météorologiques extrêmes, comme c’est le cas des ouragans ou des tornades.

