Les principaux opérateurs de téléphonie ont présenté leurs résultats financiers sur les dernières semaines, qui en plus de divulguer l’évolution de leurs revenus, d’autres données intéressantes peuvent également être extraites, comme l’évolution du déploiement des réseaux de fibre que nous avons mis à jour , ou d’autres curiosités telles que le remarquable augmentation des données mobiles qui a conduit à l’arrivée de données illimitées chez Vodafone.

Un an et demi après que Vodafone a commencé à concentrer son offre sur des débits de données illimités, l’impact de son arrivée sur les habitudes de consommation des utilisateurs représente un nouveau record de consommation de données qui s’élève à un total de 341386 To au dernier trimestre.

Malheureusement, ni Movistar, ni Orange ni MásMóvil n’offrent de détails sur la consommation de données prise en charge par leurs réseaux mobiles, nous ne pouvons donc être guidés que par les informations fournies par Vodafone.

La consommation de données mobiles a augmenté de plus de 74% l’année dernière

Vodafone a accueilli ses tarifs illimités en juillet 2019 en option, et ce n’est qu’en novembre 2020 qu’elle a migré ses clients avec d’anciens tarifs vers des données illimitées. l’augmentation du nombre d’utilisateurs avec illimité serait plus ou moins graduelle pendant la première année.

Au cours des derniers trimestres, l’augmentation de la consommation de données s’est avérée nettement plus élevée, même si elle frappant dans la période correspondant aux mois de juillet, août et septembre 2020, lorsque la promotion estivale de Vodafone offrait un nombre illimité de concerts à tous les clients sous contrat.

Le trimestre qui prend traditionnellement en charge une plus grande augmentation des données mobiles, est venu ce 2020 avec la pression supplémentaire de la négligence des utilisateurs à dépenser toutes les données qu’ils voulaient. C’était une promotion qui mettrait pour tester les réseaux d’opérateurs et cela vous permettrait d’avoir une meilleure perspective de l’utilisation la plus intensive du réseau.

Au total, les réseaux mobiles ont pris en charge 341 386 TB au cours de l’été, contre 195 906 TB un an plus tôt, lorsque des données illimitées n’avaient été adoptées que sur une base volontaire. Si nous comparons avec le été 2018, alors que le tarif forfaitaire des gigaoctets n’était même pas arrivé, l’augmentation des données a été proche du doublement et représentait une surcharge de consommation de 91,86%.

Le résultat du support de données massivement illimitées à l’été 2020 a été une augmentation de la consommation de 74,26% l’année dernière.

Pour avoir une idée plus «terrestre», avec des mesures auxquelles nous sommes plus habitués, nous avons divisé le nombre total de teras par les clients que l’opérateur avait à ce moment-là, ce qui nous donne un consommation moyenne de concerts réalisés par les utilisateurs au cours du trimestre. Ainsi, nous sommes passés de 12,69 Go en septembre 2018, à 14,43 Go en septembre 2019 et 25,74 Go en septembre 2020. Il ne semble pas déraisonnable de penser que 60 Go peuvent être atteints en septembre 2021.

La 5G sera le salut pour soutenir l’augmentation exponentielle des données

Comme observé dans le graphique, l’augmentation des données est exponentielle. Et que de plus en plus d’utilisateurs ont des données illimitées (ou des volumes élevés de gigaoctets) qui les rendent s’habituer à consommer sans restrictions, rendra la charge du réseau de plus en plus visible.

La NSA 5G que les opérateurs déploient actuellement, en plus d’une vitesse actuellement pas très nécessaire et plus élevée pour les utilisateurs, signifie une plus grande efficacité des réseaux mobiles, ce qui permet aux opérateurs de beaucoup plus d’utilisateurs peuvent se connecter sans que le service ne soit dégradé rapidement.

Cette raison sera peut-être la meilleure garantie que nous ayons pour le moment que les opérateurs parieront sur un déploiement rapide de la 5G lorsqu’ils ont un spectre dans la bande de 700 MHz, s’ils ne veulent pas que l’adoption majoritaire de débits de données illimités devienne un problème sérieux à moyen terme.

Mais pour l’instant, ce que l’on sait, c’est que les opérateurs ont mis en garde contre un éventuel ralentissement du déploiement de la 5G si le La prochaine vente aux enchères de spectre devient un frein, comme avancé dans le projet de budget général de l’Etat, qui prévoit de lever 2 100 millions d’euros, contre une fourchette comprise entre 1 000 et 1 500 millions d’euros précédemment estimée.

La 5G arrivera-t-elle à temps pour sauver les réseaux de la saturation?