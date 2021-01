Samsung nous raconte l’histoire du noir “le plus fort, le plus fluide et le plus moderne” que vous verrez sur un smartphone … C’est ainsi que son nouveau “Phantom Black” a été créé!

Écrit par Damián García chez Samsung

Il n’y a finalement pas eu de surprises dans UNPACKED 2021, et c’est Samsung ne se soucie pas du tout de sauvegarder des informations depuis des années maintenant, filtrant auparavant presque tous les détails de ses téléphones phares bien avant leurs présentations officielles.

Ce fut le cas de ces Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra, qui également dans ce cours devance toute l’industrie avec une stratégie de continuité claire, au moins en ce qui concerne le matériel, car Samsung a fait un pas en avant dans la conception harmoniser le tout avec une meilleure intégration des caméras.

Non seulement cela, et Samsung va enfin de l’avant avec une palette de couleurs plus moderne et plus attrayante qui offre enfin plus d’options, bien que contre le pronostic le géant sud-coréen voulait s’arrêter à l’arrivée “ Phantom Black ” et dans son curieux processus de création… Et vous, ne voulez-vous pas savoir quelle couleur Samsung est la plus difficile à concevoir?

Samsung Galaxy S21 Ultra, même écran géant, maintenant avec le support S-Pen

Un noir fort, fluide et moderne, le noir le plus pur que vous ayez jamais vu sur un mobile

Nous l’avons déjà mentionné auparavant, et c’est celui de Samsung ce ‘Phantom Black’ n’est pas votre finition noire mate moyenne. Preuve en est la vidéo sur laquelle la firme sud-coréenne a publié l’histoire inédite du développement de cette tonalité, en plus des cinq minutes de visibilité qu’ils lui ont accordées lors de la conférence UNPACKED elle-même.

Samsung dit que le noir n’est pas qu’une seule couleur, mais toutes les couleurs en une, et que c’est la teinte la plus difficile à créer pour tout designer, précisément à cause de la quantité de nuances qui peuvent changer sa perception par les utilisateurs.

Ils recherchaient des designers Samsung le noir le plus pur, celui qui absorbe le plus de lumière sans reflets sous aucun de ses angles, et dans cette recherche, Samsung déclare avoir examiné l’utilisation du noir dans tous les secteurs, y compris les voitures, la mode ou l’art, concluant après d’innombrables tests que l’idéal était d’évoluer vers le plus simple, construisant cette finition avec juste une fine couche de couleur appliquée directement sur du verre soigneusement dépoli.

C’est sans aucun doute, pour moi, la finition la plus classique, élégante et élégante pour le Galaxy S21, et bien que les Sud-Coréens disent que c’est “fort, fluide et moderne”, la vérité est que maintenant vous allez dire si c’est vraiment juste une autre couleur noire … Ici, nous vous laissons la vidéo Samsung!

