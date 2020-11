Le CDMX continuera avec un feu orange avec une alerte pour une augmentation des infections.

Les restaurants, casinos et gymnases réduiront leurs opérations de 15 jours.

L’industrie de la restauration a été l’une des plus touchées par la pandémie de Covid 19.

La chef du gouvernement du CDMX, Claudia Sheinbaum a assuré que la capitale continuera avec un feu orange avec une alerte; modifie les horaires des restaurants dans CDMX.

Le président de la capitale a expliqué qu’avant le rebond dans les cas du nouveau coronavirus, l’ouverture des restaurants, casinos et gymnases sera réduite d’une heure, c’est-à-dire que la fermeture devrait être à 22h00.

Selon Canirac, la pandémie entraînera la fermeture de plus de 100 000 établissements dans le pays.

Selon Canirac, la pandémie entraînera la fermeture de plus de 100 000 établissements dans le pays.

Plus de six mois après la pandémie de coronavirus au Mexique, les restaurants, bars et cafés continuent de fermer.

Entre mars et septembre, au moins 9 mille restaurants ont fermé au CDMX.

Afin de pouvoir rouvrir, les propriétaires de restaurants, cafés, boulangeries, bars, restaurants et stands de nourriture ont dû investir dans des modifications physiques (barrières entre les tables ou les dîners) et de nombreux articles de protection sanitaire, tant pour les travailleurs que pour les clients. .

De plus, ils ne peuvent servir que 30% de leurs clients (40% s’ils disposent d’espaces extérieurs). Cela ajoute au fait que de nombreuses personnes ne se sentent toujours pas en sécurité pour manger au restaurant ou dépensent beaucoup moins lorsqu’elles le font.

Les applications Rappi et Uber Eats ont été les gagnantes dans les livraisons de nourriture pendant la détention au Mexique.

Rien qu’en mai, la consommation des restaurants via Rappi a augmenté de 38,58%, tandis que dans Uber Eats, elle a augmenté de 14,80%, selon une étude de Fintonic.

En revanche, au cours du troisième mois de 2020, la consommation des restaurants a reculé de 280,94%, par rapport à la même période de l’année précédente.

«On constate que, conformément aux mesures de distance saine et en présence du nouveau coronavirus, les Mexicains ont considérablement réduit leur consommation dans les restaurants tout en augmentant l’utilisation des applications de livraison de nourriture. Cependant, au fil des mois, la consommation dans les restaurants enregistre une légère reprise », a détaillé l’enquête.

En avril, Rappi a augmenté ses commandes de restaurants de 44,34%, tandis qu’Uber Eats, 24,06%, tandis que Didi Food a augmenté sa demande de livraison à 15,12%. Cependant, les ventes des restaurants ont chuté de 127%.

Pendant ce temps, en mai, la consommation dans les restaurants via Rappi a augmenté de 38,58%, tandis que Uber Eats a augmenté de 14,80% et DiDi Food a augmenté de 4,46%. La consommation des restaurants a chuté de 125,71%.

L’étude «Consommation dans les applications de livraison de nourriture pendant Covid-19 au Mexique» est basée sur des données réelles agrégées et anonymes de plus de 150 000 clients de la banque en ligne qui ont effectué des transactions dans des applications de livraison de nourriture du 1er mars 31 mai 2020.

Avec des horaires réduits dans les restaurants au feu orange avec une alerte au CDMX, les perspectives pour cette dernière période de deux mois de 2020 ne seront pas très différentes.