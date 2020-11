La télévision payante en Espagne Il a radicalement changé de cap lorsque Telefónica a racheté Canal +, il y a cinq ans. Fait qui a fait de Movistar + le nouveau géant de la télévision payante, avec 70% des clients et 85% des revenus du marché à l’époque. Depuis, les choses ont beaucoup changé, n’est-ce pas?

Dans l’engagement clair de Telefónica à ajouter de la valeur à ses tarifs Fusion avec du contenu audiovisuel, la téléco a rapidement acquis les droits de diffusion des principales compétitions de football la même année, ce qui a conduit Vodafone et Orange à opter pour choisissez le beau jeu parmi du contenu premium que Movistar est obligé de proposer dans une offre de gros.

Vodafone, qui est la meilleure tendance dans la croissance des utilisateurs de télévision

Saison de football 2015/16 C’était le premier dans lequel Movistar, Vodafone et Orange sont entrés dans la guerre du football, avec des prix qui l’offraient respectivement à 25, 6 et 10 euros, et que Movistar n’a inclus Champions qu’en février 2016. Un an après, le prix est resté chez Movistar et Vodafone, tandis qu’Orange a augmenté la pression en l’offrant à 5 euros.

Pour la saison 2017/18, les prix pour regarder le football ont commencé à faites votre promotion de manière moins agressive et il a été annoncé pour 11 euros sur Orange et pour 20 euros avec Vodafone. A cette époque, Movistar avait créé des tarifs Fusion spécifiques avec le football et le prix du package total atteignait 120 euros.

Au cours de ces trois premières saisons des opérateurs diffusant tout le football, le Les deux premières années ont été Vodafone et Orange qui ont le plus bénéficié de la perte de 287 000 lignes Movistar. Au cours de la même période, Vodafone a augmenté de 428 000 lignes et Orange de 305 000 lignes. le troisième année, Movistar a augmenté de 190 000 lignes et Orange a ajouté 329 000 lignes, mais Vodafone a perdu un total de 5 000 lignes.

Arrivée le Saison 2018/19, Vodafone a fait son premier grand pas pour se dissocier du football et cette année, il ne proposerait que la Liga (sans le Partidazo). Cela a causé Vodafone a perdu environ 70000 clients télévisuels entre les deuxième et troisième trimestres 2018, tandis que Movistar et Orange ont augmenté respectivement de 92000 et 53000 utilisateurs.

Avec Vodafone complètement éloigné du football à partir du troisième trimestre 2019, l’opérateur a réussi à améliorer ses résultats, augmentant depuis 169000 lignes, tandis qu’Orange en a ajouté 2 500 et Movistar en a perdu 54 000.

En cinq ans, Movistar a augmenté le nombre d’utilisateurs de la télévision payante de 6,12%, Vodafone de 79,9% et Orange de 312%

Après la baisse du nombre d’utilisateurs subie par Vodafone en disant adieu au football, il présente désormais la tendance la plus positive, tandis que Movistar et Orange semblent avoir atteint un sommet il y a deux ans et depuis lors, ils sont restés plats ou avec une légère baisse.

Movistar gagne dix fois plus que ses rivaux, mais c’est celui qui réduit le plus ses bénéfices l’année dernière

Pour avoir une idée plus globale de l’état de santé des télévisions payantes des opérateurs, en plus du nombre total de lignes, nous avons également voulu faire attention au évolution des revenus que ces utilisateurs ont contribué aux comptes de chaque opérateur.

Dans ce cas, les lignes de tendance entre les deux graphiques et les pourcentages de croissance ne correspondent pasAinsi, malgré la stagnation des lignes captées par Movistar et Orange, leurs revenus diminuent de plus en plus intensément, surtout l’année dernière. D’un autre côté, malgré la nette croissance des utilisateurs de Vodafone, cela n’a pas été aussi clairement transféré à la section des revenus.

En cinq ans, Movistar a augmenté le volume des revenus de la télévision payante de 5,83%, Vodafone de 2,37% et Orange de 757%

Donc, d’une part, nous devons, plus d’utilisateurs, aucune augmentation de revenus n’est générée; et d’autre part, avec mêmes utilisateurs, les revenus diminuent. Les indicateurs ne semblent pas encourageants, sauf s’il est possible d’élargir la marge bénéficiaire par utilisateur. Et cela ne semble pas très probable que cela puisse être réalisé si vous devez payer un coût élevé pour les droits du football.

Relation compliquée d’amour-haine entre le football et les opérateurs

Malgré le fait que la comparaison entre les graphiques indiquerait que le nombre d’utilisateurs prêts à payer pour regarder le football a atteint un sommet; que Vodafone semble avoir fait mouche en devenant un agrégateur de films et de séries, et que la rentabilité du football est remise en cause, on pourrait penser que la relation des opérateurs avec le football est épuisée.

Mais en réalité, Movistar a renouvelé cet été les droits de diffusion des Champions jusqu’en 2023/2024 (15% moins chers) et maintient ceux de la Liga jusqu’en 2022. Le pari reste donc clair. Utilisateurs disposés à payer pour regarder le football sont une source de revenus importante pour les opérateurs et il ne leur sera pas facile de perdre cela avantage compétitif. Et sinon, demandez à Vodafone.

Que Movistar et Orange aient exclusivement du football ne les empêche pas rivaliser là où Vodafone montre sa poitrine et au-delà. En fait, ils le sont. Movistar C’est le seul opérateur à disposer d’un accès Disney + (même sans réelle intégration) sur sa plateforme de télévision, il propose des sports exclusifs, et il produit ses propres contenus qu’il diffuse sur # 0 et #Vamos. Orange Il dispose également de Canal Orange où il diffuse des contenus exclusifs. L’opérateur n’agglutine pas autant de contenu que Vodafone, il n’a pas non plus autant de cinéma, mais il propose un modèle hybride à celui de ses rivaux.

Vodafone sans football, a plus de motivation pour conclure des accords exclusifs tels que celui qu’il a avec HBO ou ceux signés avec Filmin et ACORNTV, qui aident à se différencier de ses rivaux, même lorsque les utilisateurs ne sont pas intéressés par le football. Après avoir commencé à récupérer effet de l’abandon du football, Vodafone y pensera beaucoup la prochaine fois, si Movistar a abaissé les demandes à un moment donné.

Chaque opérateur cherche un moyen d’attirer les utilisateurs qui rapportent le plus de revenus. Et ils semblent sûrs de leur position, mais y parviendront-ils correctement?

Pour l’instant, quoi Movistar a réussi à baisser le prix pour les trois prochaines années de Champions servira également à soulager une partie de la pression. Même si ne semble pas non plus préoccupé par la rentabilité, voyant qu’il résiste sans conclure d’accords avec une plate-forme OTT, ou en changeant le mode de paiement en gros comme demandé par Vodafone.

Orange semble très déterminé à suivez les traces de Movistar de près. Elle mise sur un large réseau de fibre propre, intégrant de plus en plus la télévision par défaut dans ses tarifs et mise sur la création de contenus originaux. Sa retraite du football ne semble donc pas probable non plus.

Cinq ans après Movistar + est devenu un géant de la télévision, aujourd’hui il compte 66% de clients et 84% de chiffre d’affaires. En d’autres termes, Telefónica a perdu respectivement 4 et 1 point de pourcentage, gardant sa position dominante pratiquement intacte.

En ce qui concerne le football payant, on pourrait dire que les opérateurs sont à l’aise avec la situation et sûr de leurs positions. Ou alors il semble.