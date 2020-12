La couleur du papillons provoque une grande attraction, en raison de son énorme variété et richesse. Certains utilisent leur flashy couleurs pour alerter leurs prédateurs qu’ils sont toxiques. D’autres ont des couleurs discrètes pour se camoufler et passer inaperçues. D’un autre côté, les papillons ont leurs propres codes de communication et utilisent souvent aussi la couleur pour s’identifier.

Lorsque deux espèces de papillons très similaires coïncident au même endroit, ils peuvent parfois s’hybrider, mais en général, la progéniture ne sera pas fertile. Par conséquent, les individus qui finissent par survivre et perpétuer l’espèce sont ceux capables de identifier à leurs égaux. Ce besoin d’identification peut avoir un impact sur certaines caractéristiques des mâles qui aident les femelles à identifier leur propre espèce.

Maintenant, une équipe de recherche de l’Institut de biologie évolutive (BIE), un centre de la CSIC et de l’Université Pompeu Fabra, a découvert que les mâles de l’espèce ibérique Cupido lorquinii ont changé la couleur de leurs ailes du bleu au brun afin qu’ils les femelles de leur espèce les distinguent aux endroits où elles coexistent avec une autre espèce bleue.

L’étude, publiée dans la revue Molecular Biology, souligne que la pression sélective dérivée de l’interaction de deux espèces capables de s’hybrider est un mécanisme de génération de couleurs et, éventuellement, de nouvelles espèces de papillons.

Répartition du papillon sur le territoire et hypothèses évaluées. La génomique a confirmé que l’hypothèse 3 est correcte. / Joan Carles Hinojosa. Illustrations: Nàdia Sentís.

Différentes espèces ou confusion taxonomique?

Jusqu’à présent, ces populations brunes du papillon étaient considérées comme une espèce différente, nommée Cupido carswelli, malgré le fait que certains auteurs l’avaient considérée comme une sous-espèce d’une troisième espèce, Cupido minimus (également avec le mâle brun).

L’équipe s’est tournée vers la génomique et a analysé les génomes mitochondriaux et nucléaires des différents papillons.

Dans leur quête pour confirmer l’une des deux hypothèses, l’équipe de recherche est étonnamment tombée sur une troisième voie: le papillon à l’étude est une sous-espèce brune du Cupido lorquinii, qui a normalement le mâle bleu.

«Contrairement à ce que nous nous attendions à trouver, l’analyse génomique a fourni un résultat éclairant: c’est une seule espèce de papillon qui a changé la couleur de ses ailes du bleu au brun en réponse à l’environnement», commente Joan Carles Hinojosa, étudiante à Doctorat au BIE et premier auteur de l’article.

Pression sélective pour générer de nouvelles espèces

Sur la base des données génomiques, l’équipe de recherche a proposé que les changements produits soient dus à un forte pression sélective. «Dans ce cas, la femelle Cupido lorquinii (avec des mâles bleus) pourrait faire l’erreur de s’accoupler avec un Cupidon osiris mâle, également bleu, lorsque les deux espèces coïncident au même endroit. Cependant, à un moment donné, une variante brune du mâle Cupido lorquinii est apparue et elle a été sélectionnée car elle a contribué positivement à la création d’une progéniture fertile au sein de l’espèce », explique Vila.

L’étude a également montré pour la première fois qu’il existe des mâles bruns dans les populations bleues, même s’ils sont très rares.

En fait, l’étude a également montré pour la première fois qu’il existe des mâles bruns dans les populations bleues, même s’ils sont très rares. Ceux-ci ont apparemment eu un grand succès de reproduction lors de la rencontre des autres espèces bleues, pour le simple fait d’être très différents.

«Le résultat nous donne une bonne leçon sur le fonctionnement de l’évolution et qui peut nous faire réfléchir sur la discrimination: ce que nous considérons comme différent, rare ou même défectueux (comme un papillon qui a perdu sa lueur bleue) peut être un succès inattendu et sauver le espèces dans un environnement différent », détaille l’expert.

Le mécanisme découvert pourrait expliquer la grande variété de couleurs présentes dans tous les papillons de la sous-famille des Polyommatinae (comme le Cupido lorquinii), appelé azulitas. Au total, il y a une centaine d’espèces parmi près de 500 Européens.

«Dans le cas de Cupido lorquinii, un changement de couleur apparu par hasard chez certains mâles a permis aux femelles d’identifier plus facilement l’espèce et a été positivement renforcé au fil des générations. Nous pensons que cela a pu arriver chez d’autres espèces et expliquerait en partie la diversité des couleurs des papillons », conclut Vila.

