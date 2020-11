Complétant l’analyse de l’état du haut débit fixe, c’est au tour d’analyser les données officielles de la CNMC sur le évolution des lignes mobiles, correspondant au mois de Juillet 2020, qui a permis au marché de croître de 0,8% de plus qu’il y a un an pour atteindre 54,49 millions de lignes. Au cours du mois de juillet, le calcul global de l’ensemble du marché a conduit à une augmentation de 352.393 lignes, en raison de l’augmentation de 126.066 lignes de contrat, 226327 lignes de cartes prépayées ont été ajoutées.

À partir des données publiées par la CNMC en référence au marché de la téléphonie mobile, deux points de vue diffèrent: résultats de portabilité avec les lignes qui changent d’opérateur conservant le même numéro de téléphone, et d’autre part, le lignes de bénéfice net, qui, en plus de la portabilité, prennent en compte les lignes enregistrées avec un nouveau numéro, et les lignes qui ont été annulées.

Pour analyser la tendance de chaque opérateur avec une vision plus globale, nous allons comparer les résultats obtenus en Juillet au cours des quatre dernières années et le accumulés jusqu’à présent en 2020.

Orange prend le pire de la portabilité

le les portabilités mobiles en juillet ont atteint environ 668 000 lignes, soit 6,4% de plus que le volume enregistré l’année précédente. A cette occasion, Vodafone a obtenu une amélioration significative de son taux de croissance, qui était plus visible que d’habitude dans les résultats des MVNO, mais surtout, dans les résultats de MásMóvil, qui a une fois de plus ralenti sa croissance.

Des trois opérateurs qui ont remporté le jeu de la portabilité, le Des MVNO indépendants ont réussi à capturer plus de 37 000 lignes, Grupo MásMóvil 20 700 et Vodafone 16 000 lignes. Plus précisément, ils ont pris le contrôle de respectivement 50%, 28% et 22% des lignes qui ont changé d’opérateur tout en conservant leur nombre.

En revanche, Orange C’est à nouveau celui qui a le plus souffert de la perte de lignes et a dit au revoir à 54700 lignes, 74% des lignes couvertes, tandis que Movistar a perdu 19 300 lignes.

Se référant à tendance par rapport au même mois les années précédentes, Vodafone, OMV et Movistar s’améliorent, tandis que MásMóvil et Orange continuent de baisser.

Vodafone, le seul opérateur à perdre des lignes de filet

Comme nous l’avons dit, le gain net des lignes comprend, en plus des données de portabilité, l’ajout de nouveaux numéros et l’annulation de lignes. Mais bien qu’il s’agisse de données plus globales, il a tendance à souffrir de fluctuations temporaires notoires en raison de la façon dont la CNMC compte comme des victimes, le lignes prépayées inactives depuis trois mois.

Avec un confinement entre et selon la CNMC, le marché a subi une forte réduction des lignes prépayées, ce qui a probablement été la principale cause de la perte de lignes par le groupe MásMóvil pour la première fois au cours des mois d’avril et mai 2020, tandis qu’Orange a subi une catastrophe majeure.

Trois mois plus tard, les mêmes opérateurs ont subi l’effet inverse. Malgré le mauvais résultat de portabilité, Orange a fini par remporter 91500 lignes au total, alors que le Groupe MásMóvil a accéléré sa croissance avec plus de 250000 nouvelles lignes. Et par coïncidence, il arrive le même mois que les lignes prépayées ont ajouté beaucoup plus que d’habitude, donc la relation semble évidente, donc le le cumul annuel semble meilleur indicateur de la valeur du bénéfice net des opérateurs, bien qu’il soit également affecté par d’autres facteurs, tels que l’achat d’opérateurs tels que celui qui est entré en vigueur le mois dernier et qui a ajouté plus de 1,2 million de lignes à MásMóvil de Lycamobile.

Ce qui ne semble pas avoir une explication aussi directe, c’est perte de 132700 lignes Vodafone, sa plus forte baisse en plus de cinq ans.

Du fait des données précédentes sur le bénéfice net et la concentration des opérateurs, le des parts de marché qui continuent de raccourcir les distances entre Movistar et Orange, qui sont 3,16 millions différents, Vodafone réduit l’écart avec Orange, en les séparant d’environ 1,02 million de lignes; tandis que MásMóvil est à 3 millions de lignes pour rejoindre Vodafone.

