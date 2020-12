Comme chaque début d’année depuis maintenant cinq ans, le marché des télécommunications en Espagne tend à ouvrir la porte à de nouvelles hausses de prix obligatoires dans les marques premium des opérateurs qui ne reflètent qu’une partie de la réalité du marché, puisque le marques à bas prix, qui continuent à prendre du poids mois par mois, les conditions continuent de s’améliorer sans changer les prix.

Une amélioration des conditions que nous suivons de près mensuellement dans notre classement des meilleurs taux et que nous allons désormais analyser d’un point de vue plus global, afin de savoir ce que le améliorations appliquées tout au long de l’année 2020, à la fois mobile et fibre. Pour ce faire, nous allons comparer l’évolution des meilleurs tarifs entre décembre 2019 et décembre 2020.

Jusqu’à 10 Go supplémentaires par mois sur une carte prépayée

À commencer par les tarifs des cartes prépayées, les améliorations impliquent des augmentations de 5 à 10 Go de plus par mois pour le même prix dans la plupart des cas, ce qui permet désormais de proposer jusqu’à 40 Go pour 20 euros au lieu de 29 euros qui coûtaient 12 mois auparavant. Alors, le prix moyen d’un giga est passé de 73 à 50 cents.

Mais les améliorations appliquées varient en fonction de la fourchette de prix dans laquelle nous nous trouvons, et du Le prix moyen du giga commencera à partir de 1,50 euros pour ceux qui consomment moins. Dans ce cas, un prix légèrement inférieur à celui que nous avions il y a un an. Mais voyons cela en plusieurs parties:

Moins de 5 euros mensuellement, cette année on a commencé à voir quelques changements et si il y a un an c’était Suop qui offrait 1 Go pour 3,50 euros, maintenant c’est Simyo qui propose 2 Go pour 3 euros.

Pour 5 euros, les améliorations sont encore plus notables en passant des 3 Go inclus par llamaya et República Móvil, à 8 Go que Simyo propose maintenant, bien qu’en échange, il perdrait 150 minutes.

Pour 7 euros, Simyo est passé de 5 Go inclus à 14 Go, et aussi une nouvelle possibilité est apparue, qui conserve les 5 Go dans Digi, mais ajoute des minutes illimitées.

Le prix moyen du giga en carte prépayée fin 2020 oscille entre 1,5 euros et 50 centimes.

Pour 10 euros, un grand saut est également observé, car les concerts ont doublé de l’ancien record de Lebara ou Digi avec illimité à la nouvelle offre Digi, et aussi la possibilité de multiplier les données par quatre jusqu’à atteindre 20 Go sans appels.

Pour 15 euros, Digi et Simyo se démarquent désormais avec 20 Go avec illimité, alors qu’il y a un an, les concerts inclus étaient de 12 Go. Sans appels, les données disponibles s’élèvent à 24 Go.

Pour 20 euros, le record est passé de Simyo à Digi, maintenant disponible 40 Go avec appels illimités.

De 50 Go à des données illimitées dans le contrat

Le point culminant de 2020 dans les tarifs contractuels a été l’expansion des tarifs avec données mobiles illimitées, qui a même atteint les MVNO, OLÉPHONE étant le premier à fixer le prix 25 euros. Même quota pour lequel il y a un an Xenet nous offrait 50 Go.

Mais en outre, la baisse du prix moyen du concert a également été notable dans les fourchettes de prix inférieures. Il y a bien plus d’un an et si en 2019 le prix moyen du giga commençait à 1,66 euros pour ceux qui consomment moins, aujourd’hui le prix est tombé à 63 centimes par Go grâce à des tarifs comme les 8 Go de Simyo pour 5 euros.

Pour tout le reste, Xenet a réussi à obtenir les meilleures conditions ce 2020, doublant les concerts du taux de 10 euros, passant de 20 à 54 Go pour 15 euros, et de 30 à 120 Go pour 20 euros, par rapport aux meilleurs tarifs que nous avons trouvés il y a un an.

Louez uniquement de la fibre, sans changements notables

Malgré l’émergence de plusieurs MVNO dans le domaine fibre uniquement Tout au long de 2020, les tarifs les moins chers restent inchangés entre les mains de Finetwork. De plus, des offres comme celles de Pepephone et O2 ont disparu, qui manquaient de permanence, donc l’offre a perdu deux participants importants.

Finetwork, Digi et República ont les offres fibre les moins chères selon que vous avez besoin de lignes fixes ou que vous recherchez une faible permanence.

Si la fibre un 100 Mbps pour 20,90 euros de Finetwork est aujourd’hui le moins cher, les 100 Mbps de Digi sont les moins chers qui permettent d’ajouter téléphone fixe, tandis que les 100 Mbps de República Móvil sont les moins chers qui réduisent également séjour de trois mois. Sans aucune permanence et un débit pouvant aller jusqu’à 300 Mbps, Movistar a la meilleure offre.

Combinez fibre et mobile, avec plus de concurrence

Là où plus de changements sont observés par rapport à l’année dernière, c’est dans les combinaisons fibre et mobile bon marché. Si à cette époque, le taux bon, agréable et bon marché de Lowi était encore temporaire, les offres d’aujourd’hui avec des conditions similaires se sont multipliées, qui incluent environ 20 Go sur mobile et fibre pour moins de 40 euros. Lowi et MásMóvil ont renforcé leurs offres, tandis que Finetwork, Virgin telco, Amena, Simyo et República Móvil ont présenté leurs premières offres, identiques ou plus compétitives.

Grâce à une concurrence accrue, il est aujourd’hui possible de choisir un opérateur avec un téléphone permanent, avec plus Les données mobiles inclus, avec moins minutes si vous souhaitez ajuster le prix, avec plus la vitesse fibre ou sans CGNAT obligatoire.

Avec des prix un peu plus élevés, des marques telles que O2, Pepephone, Vodafone yu et Jazztel ont augmenté la vitesse du fibre jusqu’à 600 Mbps, contre 300 Mbps il y a un an, et ont légèrement augmenté le maximum de concerts inclus dans ses tarifs les plus complets parmi les nouveautés les plus remarquables.

L’augmentation de la concurrence a également été constatée dans les forfaits famille, où il est désormais possible de choisir entre plusieurs tarifs avec la fibre et deux lignes mobiles pour moins de 40 euros.

Combiné avec la télévision, maintenant avec des données illimitées et plus de vitesse de fibre

Parmi les opérateurs qui proposent des offres combinées fibre, mobile et télévision sur tout le territoire, Vodafone C’est le seul opérateur où il y a une baisse de prix. Plus précisément jusqu’à 1 euro de moins dans le Total illimité, mais 3 euros plus 2 et 10 Mbps illimités pour le paiement du loyer du desco et en échange de la vitesse triple fibre.

Dans Movistar, le prix de l’accès à la télévision est passé de 65 à 71 euros, mais il a plus de vitesse de fibre et des données illimitées par rapport aux 10 Go inclus il y a un an. Avec des améliorations similaires, le prix pour voir le le football est passé de 110 à 117 euros, tandis que Total Fusion avec deux lignes mobiles a également ajouté Disney + et est passé de 140 à 147 euros.

Mais là où plus de changements sont observés, c’est Orange, qui a restreint l’accès à la télévision pour que la location soit passée d’un minimum de 61 à 90 euros. En retour, il comprend beaucoup plus de concerts, tous du football, Netflix, et tripler la vitesse de la fibre. Il y a un an, à la place, un le paquet avec un contenu similaire est passé à 107 euros. Nous sommes donc confrontés à une réduction pour ceux qui profitent de tout ce qui est inclus dans le forfait, mais c’est une augmentation de prix pour ceux qui ont préféré se passer de l’un de ces contenus.

Autres comparaisons de prix

Image de couverture | Freepik.