On connaît déjà la date de sortie de Resident Evil Village et on passe en revue l’évolution de la saga.

Si vous êtes fans de la saga Resident Evil, vous êtes Toutes nos félicitations. La vitrine Resident Evil dans laquelle Capcom nous a montré des nouvelles de ce qui s’en vient et le premier gameplay de Resident Evil Village a mis le battage médiatique à travers les nuages à tous les adeptes du Jeux d’horreur. Il n’est pas surprenant que Capcom ait revu ses prévisions à la hausse, car il y a de grands lancements de la part des Japonais.

Mais, comme nous l’avons mentionné, les nouvelles concernant Resident Evil sont tellement que submerger. La première chose est que RE8 arrivera le 7 mai, c’est pratiquement au coin de la rue. De plus, si vous avez une PS5, vous pouvez Télécharger à partir de maintenant démo Maiden, une histoire différente de celle du jeu final, afin que nous puissions voir comment le jeu est, qui d’ailleurs, dans cette démo, il passe en 4K natif et 60 fps sur la machine Sony.

Comme si tout cela ne suffisait pas, avec l’arrivée de Resident Evil 8 sera libre RE: Verse, un multijoueur avec des personnages et des cartes de toute la saga. Avec toutes les nouvelles bourdonnantes et avec les nouvelles images de RE8, nous voulions regarder en arrière et voir le évolution de certains des ennemis du jeu, du premier Resident Evil à Resident Evil Village, qui nous a déjà appris premier mort-vivant.

Par conséquent, dans Jeux 3D Nous avons préparé un court voyage à travers la saga pour vous montrer l’évolution des ennemis dans Resident Evil, qui est non seulement plus effrayante, mais aussi à cause de problèmes de conception et de jouabilité, puisque les avancées technologiques nous mettent dans la peau de personnages plus agiles et dans des espaces plus ouverts. Si vous souhaitez continuer à avoir peur, nous vous dirons tout ce que nous savons sur Resident Evil 8: Village dans une spéciale.

Chasseurs Resident Evil Les Hunters sont vraiment considérés comme les premiers BOWs (en espagnol, armes bio-organiques) et étaient, à l’exception du Hunter Y, un croisement de reptile et d’humain épicé avec le T-Virus. Ces premiers ennemis qui nous ont fait hurler et nous submerger dans la première tranche ont été à la base d’autres grands ennemis de la saga, avec plus d’intelligence et de danger.

Resident Evil 2 Lickers Dans le prochain épisode, une mutation des zombies de base est apparue sur les lieux: les lickers redoutés, ennemis très dangereux, mais totalement aveugles. Afin de les éviter, le joueur devait être totalement silencieux, car malgré le manque de vision, ces monstres avaient une audition très développée. La tension avec eux pourrait être coupée avec un couteau.

Resident Evil 3 Nemesis Déjà dans Resident Evil 2, l’un des ennemis les plus ennuyeux est apparu, M. X. Sa pression continue était une difficulté supplémentaire dans certaines phases du jeu, mais sans aucun doute Nemesis était le point culminant de ce concept ennemi, le Tyrant définitif à l’époque. Resident Evil est, en partie, un combat constant contre lui et sa force spectaculaire, et aussi contre une meilleure intelligence.

D’un zombie désemparé à des ennemis intelligents Les ennemis de base ont changé au fil du temps. Au début, les zombies étaient lents, stupides et grossiers. Déjà dans Resident Evil 4, nous avons vu Las Plagas, un agent infectieux qui a obligé les ennemis à conserver leur intelligence humaine et qui a abouti à Los Ganados, des groupes plus rapides et plus intelligents d’infectés par Las Plagas, rappelant les moines de RE8.

Confirmation d’un changement Dans Resident Evil 5, The Plagues a continué à être d’une grande importance (bien qu’il y ait eu de nouveaux virus), avec des versions améliorées de cette infection, montrant que des ennemis plus intelligents et plus habiles étaient venus pour rester avec les Majinis, le type le plus courant du jeu. . Les nouveaux ARC d’Apocalypse ont également confirmé que quelque chose avait changé.

Le retour des zombies dans Resident Evil 6 Une autre preuve du changement de Capcom dans la saga est venue avec Resident Evil 6, avec le retour des zombies dans la saga principale et avec l’apparition du J’avo. Grâce au virus C, les personnes infectées étaient beaucoup plus dangereuses. Ils pouvaient courir, grimper, sauter vers nous et même utiliser diverses armes pour nous faire du mal. Les ennemis étaient encore plus redoutables qu’avant.

Holomorphs et les boulangers dans Resident Evil 7 Dans Resident Evil 7, le concept de l’ennemi de M. X et Nemesis est revenu avec les Bakers, cette sombre famille qui n’arrêtait pas de nous pourchasser à certains moments. De plus, les holomorphes, créés à partir d’humains par Eveline, ont également rendu les choses très laides pour nous. Plus intelligents et redoutables, ils pouvaient nous attaquer même en groupe et étaient mieux cachés.

Et dans Resident Evil Village? De ce que nous avons vu jusqu’à présent, nous pouvons nous attendre à une somme de tout le meilleur de la saga, avec des personnages dans le style de Nemesis (la famille des sorcières) et avec des groupes d’ennemis plus intelligents, comme il semble que les moines que nous avons vus dans le dernier gameplay. Nous verrons même si les spéculations auxquelles nous pourrions faire face sur les loups-garous se réalisent enfin.

En savoir plus sur: REVillage, Resident Evil Village, Resident Evil 8, Resident Evil, Capcom et Horror Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');