Virgin Telco a lancé de nouvelles combinaisons de fibres et plusieurs lignes mobiles pour les familles qui rivalisent avec les opérateurs les moins chers du marché dans le domaine desquels plus de concerts consomment, alors nous allons comparez-les avec les meilleures options disponible dans une gamme de prix comprise entre 43 et 59 euros. En dessous de ces prix et avec moins de concerts, nous avons récemment passé en revue les meilleures alternatives.

Mieux combiné avec la fibre et deux mobiles avec au moins 20 Go sur chaque ligne

Depuis 20 Go sur chaque ligne mobile, on constate que Digi a l’offre la moins chère à 43 euros, même si sa couverture fibre n’a pas encore atteint toutes les provinces. Avec un prix similaire, Lemmon atteint toutes les provinces, mais uniquement là où Orange a sa propre couverture et n’inclut pas de ligne fixe.

Sans autant de restrictions couverture de fibre, Amena et MásMóvil proposent leur combiné avec fixe à partir de 46 euros, tandis que Finetwork, Lowi et Virgin telco à partir de 48 euros proposent le vitesse de fibre triple.

Parmi les autres avantages supplémentaires, nous voyons que la plupart des opérateurs (sauf O2 et MásMóvil) accumuler les concerts pas consommé pour pouvoir les dépenser le mois suivant. De plus, Amena, Simyo et Yoigo vendent mobiles à tempérament; et Pepephone et O2 offrent le fibre plus rapide.

Qui est-ce plus de données consomment, ils pourront opter pour les 60 Go par ligne que Digi inclut pour 49 euros, les 50 Go par ligne que Virgin telco inclut pour 51 euros, ou les concerts illimités de Yoigo pour 59 euros.

Toutes ces offres avec prix définitif restent aussi détaillées dans le comparaison de combiné avec fibre et deux lignes mobiles qui est résumé dans le graphique suivant

Les personnes intéressées par plus de deux lignes mobiles peuvent ajouter plus de lignes supplémentaires avec les prix suivants pour chaque ligne:

Dans Virgin Telco, 25 Go coûtent 9 euros et 100 Go coûtent 14 euros. Et si vous avez un tarif familial, vous pouvez ajouter des lignes avec 50 Go pour 6 euros. Dans MásMóvil, 20 Go coûtent 8 euros, et 25 Go pour 10 euros. Dans Yoigo, Ajouter Le Go illimité coûte 9 euros. Dans Digi, 24 Go coûtent 9 euros, tandis que les 60 Go sont au prix de 12 euros. Dans Lowi, 25 Go coûtent 9,95 euros. Dans Lemmon, 20 Go coûtent 9,90 euros. Dans Amena, 25 Go coûtent 10 euros, tandis que les 30 Go ont un prix de 12,50 euros. Dans Pepephone, 31 Go coût 10 euros. Dans finetwork, 23 Go coûtent 11,90 euros, tandis que les 30 Go sont au prix de 15,90 euros. Dans O2, 30 Go coûtent 15 euros. Dans Simyo, 20 Go coûtent 15 euros.

