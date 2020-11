Cinq arrêtés pour le moment et d’autres arrestations ne sont pas exclues.

Il y a des histoires que nous croyons destinées uniquement à la science-fiction, bien que parfois le destin leur donne un rôle dans la vie réelle et de là elles surgissent des nouvelles comme celle que nous allons vous raconter.

Et c’est que la police nationale a détenu cinq travailleurs du centre logistique d’Amazon à Madrid pour avoir des iPhones volés d’une valeur d’un demi-million d’euros. Au moment de l’arrestation, en outre, ils portaient dix iPhones et de nombreux codes IMEI qui ont déchiré les coques de téléphone Apple.

Selon les sources de l’enquête, les cinq employés d’Amazon arrêtés ils ont déchiré les codes des boîtes des smartphones de la pomme rendre difficile le repérage et rendre les enquêtes policières plus complexes.

Amazon a détecté des packages qui ne correspondaient pas

Le contrôle méticuleux auquel Amazon soumet toutes ses marchandises à cette occasion a porté ses fruits. L’entreprise a décidé de remettre ses soupçons entre les mains de la police lorsque détecter de nombreux colis dont le poids n’était pas le correspondant et le résultat a été l’arrestation des cinq personnes mentionnées ci-dessus.

Pour trouver les malfaiteurs, Amazon a installé des caméras cachées et le résultat est on ne peut plus éclairant: il y avait cinq ouvriers qui ils ont changé le contenu des envois et ils ont présenté les nouveaux smartphones Apple à un destinataire qui était de mèche avec eux. De cette façon, Au lieu d’un objet bon marché, le destinataire en question obtiendrait l’iPhone manquant.

Une fois le modus operandi connu, Amazon estime que la valeur des iPhones volés s’élève à 500 000 euros. L’enquête est en cours et la police et le marché s’efforcent de Identifiez les destinataires des colis frauduleux.

Les cinq personnes impliquées ont été licenciées et sont en détention dans l’attente de leur procès.