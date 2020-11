Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 a fait ses débuts il y a quelques jours et ceux qui ont déjà la console n’ont pas seulement arrêté de jouer, mais ils continuent de l’explorer à la recherche de tout détail ou nouveauté. Récemment, un joueur a fait de même en trouvant un moyen de définir facilement et rapidement son statut en ligne juste avant de commencer l’expérience.

Actuellement, il est difficile de penser à une console sans connexion et, pour une raison ou une autre, il est quasiment obligatoire d’être connecté, ce qui implique aussi de rentrer dans la configuration utilisateur pour définir la façon dont on veut vivre cette expérience. À partir de la PS3 et des versions ultérieures avec la PS4, il était possible de déterminer notre statut en ligne manuellement via le panneau de paramètres et les options de notre compte utilisateur et, pendant que cela se poursuit sur PS5, Sony a fourni une option pour le rendre plus facile.

À travers une publication sur le reddit PS5, un joueur a partagé ce qu’il considérait comme une découverte, qui a à voir avec la sélection du statut en ligne de l’utilisateur. En ce sens, il suffit d’appuyer sur le bouton Options du DualSense et de le maintenir enfoncé après avoir allumé la console et pendant la sélection du compte et l’écran de connexion. Après quelques secondes, le système permettra à l’utilisateur de choisir s’il doit apparaître comme connecté, occupé ou déconnecté, comme vous pouvez le voir dans ce lien.

La chose amusante à propos de cette affaire est que certains utilisateurs ont fait remarquer au joueur que cette option est également disponible sur PS4, mais peu connaissaient son existence. Vous savez maintenant qu’il n’est pas nécessaire de naviguer entre les menus et les panneaux de configuration pour déterminer comment vous voulez apparaître, ou disparaître, pendant que vous êtes connecté.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la PS5, suite à ses ventes initiales au Japon.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source