Combien de fois avez-vous mis un rappel sur votre smartphone? C’est l’une des meilleures fonctions de ces appareils et qui à plusieurs reprises vous a aidé à ne pas oublier quelque chose d’important. L’utilisation de cette fonction est très simple et importante pour votre quotidien, mais si vous ne savez toujours pas de quoi elle est capable ou si vous ne connaissez pas les changements qu’elle a accordé iOS 14, nous vous le dirons.

Vous pouvez donc créer des rappels dans iOS 14

Un anniversaire, un anniversaire, une date importante, un repas … toutes ces choses que vous devez noter pour ne pas les oublier. Pour ce faire, vous pouvez les noter dans l’agenda ou sur votre smartphone s’il dispose d’une application dédiée. C’est l’une des caractéristiques qu’il a iOS 14, mais ceux de Cupertino ont apporté des modifications pour faciliter son utilisation.

La première chose à faire est d’utiliser l’application de rappel sur votre appareil mobile et d’ouvrir l’option pour en créer une nouvelle et rechercher le i qui apparaît sur le côté droit du rappel. Dans la section de temps, vous avez une nouvelle option pour déplacer deux chiffres, ce qui était traditionnellement fait avec le clavier numérique qui continuera à apparaître au bas de cette option.

Rappelons que le sélecteur de date d’iOS 14 nous permet de taper l’heure directement avec le clavier, même si si on préfère on peut faire glisser pour l’ajuster. pic.twitter.com/umoEJVAUse – David Bernal Raspall (@ david_br8) 20 octobre 2020

La nouvelle fonctionnalité vient de pair avec la commande gestuelle qui rend la manipulation des chiffres beaucoup plus intuitive et facile à utiliser. Maintenant, ce que vous devez faire pour régler est de toucher la case, de sélectionner avec votre doigt la partie des heures ou des minutes et ensuite vous devez faire glisser pour mettre l’heure exacte à laquelle vous avez l’événement.

Également disponible sur iPadOS 14

Vous devez savoir que cette fonction n’est pas seulement disponible pour iOS 14, est également disponible pour iPadOS. Comme vous le savez peut-être, les deux systèmes d’exploitation ont récemment été renommés et chacun dispose d’options qui le rendent beaucoup plus accessible lorsqu’un utilisateur travaille sur un petit ou un grand écran. Cependant, et pour de bon, il existe des fonctions qu’ils partagent lorsqu’ils traitent avec des appareils dotés d’un écran tactile.