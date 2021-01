Dans le numéro 999 de Une pièce les origines de l’un des meilleurs méchants de la série commencent à être connues: Kaido. Et tout indique son rapport à la mer tel ou tel ferait de lui un animal mythologique, ou un Pokémon comme Gyrados?

Nous avons récemment vu comment ce fan immortalise Kaido dans un fan art spectaculaire de One Piece, cependant, en revenant à ces théories, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons comparer les origines de Kaido avec l’évolution de Gyrados, et bien qu’il s’agisse de franchises différentes, nous ne pouvons pas oublier que leurs créateurs sont fans de la mythologie orientale et dès qu’ils peuvent s’en servir comme source d’inspiration, ils réalisent des personnages plus profonds et mieux armés, dans ce cas les deux semblent s’inspirer d’au moins un dragon de mer légendaire.

Les théories qui expliquent comment Kaido et Gyarados ont tant en commun

Le chapitre nous présente ce qui semble être un Poisson-poisson fruit du diable, fruit qui donne Grosse mama à Kaido pour lui sauver la vie il y a de nombreuses années en étant apprenti et en devenant plus puissant grâce à la magie. Et bien que les capacités que donne le fruit soient encore inconnues, cela alimente diverses théories qui ont été utilisées concernant le personnage.

Bien que Noël soit terminé, vous pouvez difficilement oublier ce Kaido de Noël. Suivant la théorie, il est possible que Kaido a gagné en puissance si complètement grâce à sa capacité à se transformer en dragon légendaire, grâce au Uo moi pas mon, qui pourrait être traduit Poisson-Poisson. Cependant, cela ne serait en aucun cas lié à un animal marin, ce qui cède la place à l’inspiration d’une ancienne légende où une carpe marine se transforme en dragon, grâce à la récompense des dieux pour s’être battue avec autant de véhémence pour sa vie. dans une cascade. Même légende qui inspire l’histoire de Gyrados et comment ça passe d’être un poisson à un dragon. Comme le même processus avec lequel il aurait pu gagner le pouvoir de devenir un puissant pirate grâce au fruit.

A cette théorie s’ajoute que Kaido Il a un tatouage sur son bras qui donne l’impression d’être des écailles d’or comme une carpe les aurait, un poisson Koi ou Magikarp. Et juste au moment où il se transforme, il devient bleu et beaucoup plus agressif que lorsque Gyrados évolue.

Cette théorie semble complexe et farfelue, mais plus elle est observée, plus on observe de similitudes entre les deux personnages des deux franchises. Qu’est-ce que tu penses? Pourraient-ils être des personnages homologues?

