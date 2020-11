Le premier décompte des voix de l’élection présidentielle aux États-Unis est terminé et ces résultats ont dicté un nouveau président pour l’Union américaine: Joe Biden.

Dans l’une des courses les plus proches de toute l’histoire des États-Unis, le candidat démocrate s’est retrouvé avec la victoire, une situation qui pour le Mexique représente à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis.

En campagne, les propositions de Biden dans le domaine de la politique économique et étrangère présentent certaines similitudes avec celles exécutées par Trump au cours des quatre dernières années.

Ses propositions sont alignées pour renforcer les secteurs manufacturiers et technologiques nord-américains par d’importants investissements en capital dans la recherche et le développement de l’industrie américaine, qui s’accompagneraient d’une augmentation du volume des achats par le gouvernement fédéral de biens et services dans le pays.

Cela signifie qu’en ce qui concerne le jeu économico-politique du pays, il y a un terrain en matière de multilatéralisme et une approche moins centrée sur les grands accords internationaux.

Il est important de mentionner que tout cela sera motivé par une forte concentration sur les politiques commerciales et les activités qui améliorent la relation de l’industrie avec l’environnement.

Si le vainqueur désormais virtuel des États-Unis n’a pas sous-estimé l’importance des accords commerciaux internationaux, s’il veut que ceux-ci profitent à la fabrication et aux matières premières de ce pays, avec lequel le Mexique pourrait cesser d’être le principal partenaire commercial des États-Unis.

Avec cela dans le contexte et avec Trump hors de la Maison Blanche, le Mexique pourrait gagner une relation bilatérale avec plus d’institutionnalité et de certitude, en raison de la gestion politique dont Biden a fait preuve jusqu’à présent.

Les explosions qui ont caractérisé Trump ces dernières années, où avec un seul tweet il pouvait faire bouger les marchés contre l’économie mexicaine, auraient pu être laissées pour compte, ce qui donne une plus grande tranquillité face à un climat de plus grande diplomatie.

La vérité est que cet avantage n’est peut-être pas uniquement pour le Mexique. Les tensions avec la Chine pourraient être assouplies, ce qui signifierait que le Mexique aurait un concurrent important en termes de main-d’œuvre et de matières premières.

Selon Enoch Castellanos, président de la Chambre nationale de l’industrie de la transformation (Canacintra) «L’avantage que nous avions et qui nous avait menés à la première place en tant que partenaire commercial des États-Unis avec les pays du monde, étant son principal fournisseur, ceci avec la composante des restrictions imposées par les États-Unis et la Chine, pourrait devenir plus flexible et perdre de l’éclat attirer les investissements ».

Ce serait un coup dur si l’on considère que jusqu’en août, en chiffres cumulés, les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Mexique s’élevaient à 337,5 milliards de dollars, selon le United States Census Bureau.

D’un autre côté, en se concentrant clairement sur l’amélioration des relations entre le commerce et les autres activités commerciales avec l’environnement, le Mexique pourrait devoir redéfinir de nombreuses politiques commerciales.

Dire de Mario Jorge Yáñez, associé du cabinet Hogan Lovells, “Le Mexique devrait être très innocent s’il ne se préparait pas déjà à un résultat favorable de Biden, ils favoriseront sûrement l’utilisation d’énergie propre, tandis que le Gouvernement de López Obrador il mise sur l’utilisation et l’exploitation des énergies fossiles, ce qui à moyen terme pourrait poser des problèmes en raison du non-respect des engagements du T-MEC ».

À ce stade, une fois l’accord T-MEC repris, la politique du travail pourrait être favorable pour le Mexique si l’on considère l’accent que Biden mettrait pour adopter des conditions favorables pour les employés mexicains qui, d’une certaine manière, sont plongés dans cet accord.

Avec un gouvernement démocratique, on s’attend à ce qu’une plus grande attention soit accordée au fait que le Mexique ne vient pas avec le chapitre 23 du T-MEC; On s’attend même à ce que cela s’articule avec l’une des propositions de l’équipe Biden en matière fiscale où une amende est proposée dans ce domaine pour les entreprises qui sous-traitent dans d’autres régions du monde.

Pour tout ce qui précède, et en résumé, ce que le Mexique gagne avec le triomphe de Biden, c’est une plus grande certitude en matière commerciale, où, par exemple, moins de menaces tarifaires sont attendues, et encore plus, une sortie du T-MEC.

Cependant, il est important de mentionner que la victoire du démocrate exercera une pression sur la politique énergétique et les caractéristiques du travail du marché mexicain, où de nouvelles tensions pourraient être lues, différentes de celles déjà vécues sous Trump.