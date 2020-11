La confidentialité et le souci de protéger nos données sont des sujets qui nous préoccupent de plus en plus. Une option qui maintenant, dans iOS 14, offre une option de plus en ce qui concerne rendre un peu plus difficile pour les pages Web, les entreprises et les applications de suivre notre activité sur le réseau.

Un onglet que, camouflé parmi les options du téléphone dans iOS 14, vous pouvez activer pour éviter la trace et vous risquez même d’avoir une petite surprise au passage. Caché mais à seulement deux clics, nous trouvons la possibilité d’empêcher les applications de demander le suivi de notre activité.

Désactiver le suivi de notre activité

Il faut garder à l’esprit que si sous iOS, les applications fonctionnent de manière isolée sans avoir accès au système, elles peuvent identifier notre iPhone grâce à un identifiant qui permet aux entreprises de nous envoyer de la publicité adapté à nos habitudes de navigation. Et c’est ce que nous allons bloquer avec cette boîte.

Pour ce faire, entrez simplement “Réglages” d’iOS 14 et recherchez la section “Confidentialité”, nous devrons donc nous déplacer vers la zone centrale de l’écran, presque à la fin des propres paramètres du système.

Une fois à l’intérieur nous verrons une section intitulée “Suivi” avec une icône en orange et sur cela nous devons appuyer. C’est celui qui ouvre la clé pour activer l’impossibilité que les applications suivent notre activité.

En entrant dans “Suivi”, nous verrons comment il apparaît une boîte qui est activée par défaut et que nous pouvons désactiver. Une option permettant aux applications de suivre notre activité sur le réseau. Et en fait, vous pouvez trouver une surprise comme cela a été mon cas.

Une fois décoché, nous aurons un plus d’anonymat lors de l’utilisation de notre iPhone lorsque nous utilisons des applications tierces et que nous ne voulons pas qu’elles suivent les sites que nous parcourons.

