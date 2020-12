Goku et ses amis déguisés en Père Noël.

Il y a à peine une semaine, nous avons découvert un arbre de Noël décoré de figurines Dragon Ball telles que Goku, Vegeta, le dragon Shenron et d’autres éléments tels que des boules de dragon. Cette semaine nous avons trouvé un autre arbre de Noël installé par un fan du travail d’Akira Toriyama, et il semble que cette décoration d’arbres de Noël de style anime devienne à la mode …

Cette fois, c’est l’utilisateur de Reddit “ButtchuggnRobitussn” qui a réalisé un tel hommage à la saga. Lisez la suite pour découvrir comment vous avez décoré votre sapin de Noël.

Un arbre de Noël Dragon Ball!

Dans cet arbre de Noël on ne trouve pas autant d’éléments de Dragon Ball que ce qui s’est passé à d’autres occasions, on ne peut voir qu’une figure de Vegeta et une autre figure de Goku. Mais la figure de Goku semble se préparer une énorme boule d’énergie Ki, qui est situé juste là où l’étoile de l’Est devrait être, et il est très grand. Ce fan est devenu un peu incontrôlable!

Spirit Bomb Goku est mon décor d’arbre de Noël de r / dbz

Qu’as-tu pensé de cet arbre de Noël Dragon Ball?

