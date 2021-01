Personnage Orochimaru dans Naruto.

Orochimaru est l’un des principaux antagonistes de la première partie de l’anime Naruto, et il a mérité cet honneur.

S’il est vrai qu’il y a toutes sortes de dangers Naruto, aucun d’entre eux n’effraie autant les citoyens de la ville de Konohagakure que le personnage Orochimaru. Et, fait intéressant, il a certaines choses en commun avec l’un des méchants les plus effrayants de l’histoire du cinéma: Freddy Krueger.

Savoir plus: Transformez Saitama en tous ses personnages préférés: Goku, Vegeta, Naruto, Spider-Man et bien d’autres

Orochimaru et Freddy Krueger

Freddy Krueger: Un cauchemar sur Elm Street.

Comme indiqué par CBR, Orochimaru avait totalement terrifié les citoyens de Konohagakure, alors qu’il enlevait des gens et menait des expériences avec eux. Freddy Krueger a également terrorisé les gens en se livrant à leurs cauchemarsMais il ne l’a fait qu’avec un certain nombre de personnes.

Les deux personnages sont très charismatiques, ils ont un grand pouvoir de manipulation sur l’esprit des gens et ils prennent un certain plaisir à torturer les gens. D’autre part, Freddy Krueger et Orochimaru ne pas avoir de regrets ni montrer d’émotions après avoir commis ses méfaits. Ils vont juste après la prochaine victime. En fait, quand Orochimaru décide de changer de camp dans la série Naruto, il ne montre jamais aucun regret. Et cela fait que les esprits sadiques de Freddy Krueger et Orochimaru les transforment en êtres absolument terrifiants.

Autres objets Naruto que vous aimerez