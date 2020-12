C’est à quel point Wishiwashi serait effrayant dans la vraie vie

L’univers Pokémon regorge de créatures incroyables, dont beaucoup gigantesque et autre assez minuscule. Cependant, il y en a un avec la particularité de se transformer en pokémon géant sans avoir besoin d’évoluer. Voulez-vous savoir de qui il s’agit?

Ce la créature est connue sous le nom de Wishiwashi, une Pokémon de type eau de la taille d’une sardine proie commune et clairement facile pour les prédateurs, mais a la capacité de faites équipe avec vos pairs et créez une créature marine beaucoup plus grande, semblable à requin blanc.

Savoir plus: Et si Carrot était un Pokémon? Ce fan art ravira les fans de One Piece

Pour cette raison, un artiste numérique baptisé du nom de ChrisMasna a représenté graphiquement à quoi ressemblerait Wishiwashi s’il appartenait au monde réel. Le résultat nous a surpris!

J’ai peint une commission Wishiwashi réaliste (OC) de pokemon

Dans l’illustration, vous pouvez voir comment l’artiste a parfaitement appliqué la technique de l’aquarelle artistique dans le Pokémon Wishiwashi.

En plus, les dimensions de cette créature sont assez grandes, capable d’abattre un bateau d’une seule bouchée. Sans aucun doute, ce serait un bête effrayante S’il vivait dans notre monde

Pensez-vous qu’un requin blanc peut tuer Wishiwashi?

Image vedette | Images-wixmp

Autres objets Pokémon que vous aimerez