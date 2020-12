L’approche initiale de Les X-Files (Chris Carter, depuis 1993), l’une des séries les plus célèbres, incontournables et influentes de l’histoire de la télévision, n’était pas humoristique. Cependant, dans les personnages principaux, les agents Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson), il y a toujours eu une séquence ironique. Cela se voit dans l’épisode pilote dans leurs conversations et, pour cette raison, il n’est pas surprenant qu’ils aient fini par apparaître chapitres résolument comiques. “Humbug” (2×20), qui contient une scène hilarante avec M. Nutt (Michael J. Anderson), était le premier de tous. Et, jusqu’à présent, ils nous ont offert plus de vingt.

Entre le plus remarquable, on peut aussi pointer “Repose finale de Clyde Bruckman” (3×04), avec un Peter Boyle (Young Frankenstein) inestimable pour le meilleur épisode de la troisième saison. Oui “Petites pommes de terre” (4×20), dont la scène sur Star Wars est l’une des plus merveilleusement délirantes que l’on puisse voir dans The X-Files. Ou l’hommage délicieux et ludique de “Le Prométhée post-moderne” (5×05). Et même “Monday” (6×14), l’un des sommets incontestés de la série, nous donne une grande comédie ainsi que d’énormes frissons. Et l’incroyable folie de “Je Souhaite” (7×21) c’est peut-être le dernier grand chapitre humoristique qu’ils nous ont donné.

Renard

Mais il ne fait aucun doute que “Bad Blood” (5×12), réalisé par Cliff Bole (V) et scénarisé par Vince Gilligan (Breaking Bad), est le plus remarquable. Parce que cela nous fait apprécier l’esprit hilarant de cette fiction mythique plus que les autres. C’est le deuxième sur le vampirisme après “3” (2×07) des deux dans The X-Files. Et sa proposition est une narration subjective bidirectionnelle des mêmes événements, plus une troisième, avec une auto-parodie lucide et brillante. Il est capable de nous faire rire aux éclats tous les deux par trois, et David Duchovny (Californication) et Gillian Anderson (Hannibal) sont superbes dans les deux versions de leurs personnages.

Les deux artistes ont tendance à nous donner le meilleur de eux-mêmes, mais leur travail sur “Bad Blood” est l’un des plus remarquables de The X-Files. Ils apportent à leurs performances les nuances exactes dont ils ont besoin selon le livret astucieux de l’astucieux Vince Gilligan. Ainsi, une grande partie de l’efficacité de l’épisode leur est due. Déjà Luke Wilson (La vérité fait mal), que Il nous présente un charmant trio de son shérif Lucius Hartwell. En revanche, si les capacités du compositeur Mark Snow (Smallville) ne peuvent être remises en cause après avoir légué à la musique le thème inoubliable des titres de la série, il nous récompense ici avec une partition splendide selon le ton du chapitre.

Renard

Et on se réfère aux cadeaux et cadeaux quand on parle de “Bad Blood” parce que c’est une telle chose du début à la fin. Puisqu’ils nous déroutent avec ce qui semble être une bévue majeure dans la résolution médiatique, en passant par un développement avec des répétitions essentielles pour le concept général de l’humour sur lequel il est basé, jusqu’à la tournure surprenante avec laquelle il se termine. Et c’est le meilleur épisode comique de The X-Files car les signes de perspicacité à cet égard sont constants. Il n’y a pas d’irrégularité. Ce qui, avec le bon sens audiovisuel du vétéran Cliff Bole, fait de lui une pièce qui devrait être étudiée comme exemple d’un chef-d’œuvre télévisuel.

Cependant, il y a une précaution à prendre avant de s’asseoir pour regarder l’indélébile “Bad Blood” si vous voulez vraiment casser la boîte avec. Il est fait de la compréhension absolue de la moelle narrative de The X-Files et des essences personnelles de Fox Mulder et Dana Scully. Donc, l’auto-parodie n’est pas du tout gratuite. Oui, pour l’apprécier dans tout son génie indéniable, le spectateur a dû engloutir les épisodes des saisons précédent et le cinquième, auquel il appartient. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez atteindre la même compréhension que Chris Carter et Vince Gilligan et pleurer de rire à leurs événements.

Renard

