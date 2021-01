2020 a été, malheureusement, une année qui restera gravée dans les mémoires. Avec le vaccin en cours pour 2021, il est peu utile de se retourner l’année dernière et, si nous le faisons, quelle meilleure façon de s’en souvenir avec humour. 2020.io est un jeu qui passe en revue les grands moments de 2020, avec une esthétique rétro et beaucoup, beaucoup d’humour.

C’est une proposition qui est devenue virale et qui dépasse déjà 14000 $ de dons, même s’il est entièrement gratuit. Nous allons vous dire comment y jouer, ce que vous y trouverez et pourquoi il recueille tant de succès.

Revoir le fatidique 2020 avec une esthétique rétro

2020.io est un jeu qui se joue à partir du navigateur lui-même. Il est donc optimisé aussi bien pour les PC que pour les téléphones portables, où nous jouerons horizontalement. L’esthétique du jeu est sympa et rétro, nous rappelant ces jeux des années 90.

Avancer dans le jeu, c’est avancer en 2020. Coronavirus, 5G, élections américaines … Tous les grands moments se reflètent

Le jeu concerne avancer tout au long de 2019 et 2020, en passant en revue les grands moments qu’ils nous ont donnés. Nous n’allons pas nous plonger dans l’histoire pour ne pas la gâcher, mais nous pouvons l’anticiper le jeu nous apporte un sourire constant, malgré le fait qu’il passe en revue des moments assez difficiles de la pandémie.

Pour jouer, il suffit d’appuyer sur trois boutons: les flèches pour avancer ou reculer et le bouton de saut. Tout au long de notre marche à travers 2020, nous contournerons différents obstacles, et si nous mourons à un moment donné, nous ressusciterons le long des différents points de contrôle.

Le jeu est très simple et on peut le passer en moins de cinq minutes. Au fur et à mesure que nous avançons, C’est totalement gratuit mais on peut faire un don de cinq dollars à son créateur. Il a actuellement plus de 14 000 $ amassés, car le jeu semble être enchanté par tout le monde.

